病父遺囑寫「2字」曝真相　兒丟繼承權、2女領百萬逆轉無罪

記者黃翊婷／綜合報導

林姓姊妹2018年10月間在父親過世之後，拿著存摺、提款卡、印鑑等物品，前往銀行、郵局提領116萬餘元，主要用來支付喪葬費用，沒想到竟然被胞弟認為觸犯偽造文書罪，雙方鬧上法院。屏東地院法官認為，由於林父在遺囑中表明兒子不孝，全部遺產由2名女兒平均繼承，可見弟弟並沒有繼承權，最終撤銷原判決，改判姊妹倆無罪，全案仍可上訴。

▲弟弟不滿姊姊們擅自領取父親的存款。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關）

判決書中提到，林父是在2018年10月23日過世，姊妹倆隔日便拿著父親的存摺、提款卡、印鑑等物品，3天內總計領取116萬9250元的存款；沒想到弟弟認為她們的行為沒有經過全體繼承人的同意，便擅自處理遺產，雙方因此鬧上法院，2人一審被依偽造私文書罪各判處有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元。

全案上訴之後，林姓姊妹辯稱，她們的確有在2018年10月24日至26日間前往銀行、郵局領錢，也確實沒有告知弟弟此事，但絕對沒有偽造文書，「我們是依照爸爸的遺囑去執行，弟弟已經沒有繼承權」，況且這筆錢主要也是用來支付父親的喪葬費用，沒有不法意圖。

▲林父生前預立遺囑，表明不願意讓兒子繼承遺產。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

經查，林父2018年9月18日曾請人代筆預立遺囑，內容直指兒子不孝，不得繼承遺產，他的全部遺產由2名女兒平均繼承。2名見證人也出庭證稱，林父患有糖尿病，需要洗腎，平時會把胰島素放在冰箱保存，他的兒子卻在胰島素裡加水稀釋，「這件事情是他（林父）跟我講的，如果胰島素劑量不夠，輕則低血糖，重則休克」，他還有說過財產不想給兒子，所以才會預立遺囑，並親自簽名。

屏東地院法官認為，基於遺囑內容看來，兒子已經沒有繼承權，2名女兒可全權處置父親的存款，況且檢方所舉事證僅能證明她們是在未告知的情況下提領存款，但這筆錢也確實都用在林父的喪葬費用及其他稅費，並無不法所圖，因此不構成詐欺取財或偽造私文書等罪，最終裁定撤銷原判決，改判姊妹倆無罪，全案仍可上訴。