NASA火星試飛直升機39秒影片曝！　「機智號」開創人類外星動力飛行

記者張靖榕／綜合外電報導

美國太空總署（NASA）研發的直升機型機器人「機智號」（Ingenuity），19日在火星上完成垂直起飛、滯空和垂直降落的動作，總共耗時39秒，開創人類在外星首次進行動力飛行的新局面。NASA也在同日晚間將影片放上YouTube，讓更多人能看見這項成就。

▲NASA公布在火星試飛直升機畫面。（圖／路透）

根據火星回傳的畫面和數據，證實重約1.8公斤的「機智號」太陽能直升機型機器人，能成功在火星表面進行動力飛行，全程耗時39秒，「噴射推進實驗室」（Jet Propulsion Laboratory，JPL）任務團隊目睹人類創舉一幕，紛紛喝采。

據了解，直升機要在火星起飛的技術難度相較地球要困難許多，火星空氣密度只有地球的1％，讓直升機難以靠空氣阻力產生推進力量，因此為獲得足夠空氣支撐，機智號葉片必須以反向每分鐘2400圈的高轉速旋轉。

▲機智號拍下自己在火星上的陰影。（圖／路透）



「機智號」程式設計筆直飛行高度約3公尺，四支腳架支撐起飛，之後垂直著地。在空中作業時，「機智號」還拍下自己在火星上騰空之後的陰影，執行任務全程，都由火星探測車「毅力號」（Perseverance）拍攝紀錄。



