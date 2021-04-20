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「不是警大生」才打折！東北之家火鍋戰爭始末曝　新優惠仍被罵爆

▲東北之家酸菜白肉鍋與警大學生發生糾紛。（影／翻攝自YouTube／東森新聞）

記者崔子柔／綜合報導

知名火鍋店「東北之家酸菜白肉鍋」常推出優惠活動，不過最近的一項折扣是要求說「我不是警大生」，引起一波負評，連校方都介入處理，業者後續也重訂優惠標準，但最新的活動仍讓網友不滿。

根據《東森新聞》報導，東北之家酸菜白肉鍋18日推出優惠活動，稱告知「我不是警大生」並出示學生證，即可享有8人同行1人免費，讓不少警大學生不滿。

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原來店家會做出此仇恨式行銷，是因為先前有警大生到店用餐，不滿出餐速度太慢，質疑是「怕人吃太多」，多位同學當天就在Google評論留下一星負評，店家才做此回擊。

▲▼東北之家酸菜白肉鍋與警大生發生糾紛，推出「我不是警大生」優惠活動。（圖／翻攝「東北之家」臉書粉專）

▲▼東北之家酸菜白肉鍋貼文，目前皆已刪除。（圖／翻攝「東北之家」臉書粉專）

▲▼東北之家酸菜白肉鍋與警大生發生糾紛，推出「我不是警大生」優惠活動。（圖／翻攝「東北之家」臉書粉專）

業者解釋，因為出餐速度受到質疑，已將原訂的用餐時間90分鐘拉長到超過2個小時，沒想到學生還是在網路上集體負評。據了解，東北之家創辦人也是從警大畢業，和校方溝通後，決定將優惠修改，說是「優質警大生」即可享4人同行1人免費。

不過根據東北之家臉書粉專貼文，優惠又改成只要是警大451期、561期學生，即可享有免費，另外身分證字號、電話號碼其中一項含有連續數字451或561，可享4人同行1人免費，其他先前和警大相關的優惠貼文都已刪除。

▲▼ 東北之家。（圖／翻攝自臉書）

▲東北之家酸菜白肉鍋最新優惠活動。（圖／翻攝「東北之家」臉書粉專）

不少網友仍對最新優惠不滿，在貼文底下留言稱「叫六十幾歲的人去吃到飽是想害人家提早下課？」、「其實不太懂現在到底要怎樣」、「原本的優質警大生4人同行一人免費的優惠呢？」、「451？你叫侯友宜大學長吃你們火鍋嗎？」。

▼網友回應。（圖／翻攝「東北之家」臉書粉專）

▲▼ 東北之家。（圖／翻攝自臉書）

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