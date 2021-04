三寶路邊停車進不去！熱心女出手相助...下秒結局2000萬人傻眼笑翻

▲路邊停車是不少新手駕駛的罩門之一。(圖/pixabay)



實習記者周依儒/綜合報導

路邊停車是不少新手駕駛在路上最大的挑戰,特別是前後還有其它停放的車子時會更讓人緊張,就怕一不小心擦撞到!日前網路上也流傳一段影片,一名女子在停車時一直無法順利停進車位內,一旁一位熱心的女路人見狀後就出手指揮幫助她,但沒想到當這名女子順利停好車後,這位熱心女路人的一個舉動卻瞬間讓她超傻眼!

TikTok網友@richilbeata日前上傳一段在住家窗戶前拍攝的影片,只見畫面中有一名開著藍色車子的女子正準備要路邊停車,雖然她一直將車子前前後後開不斷調整,甚至親自下車用腳長測量距離,但還是一直無法順利停進去,還差點擦撞到前後的車輛。

此時,一名熱心的金髮女路人見狀後,就出面幫她指揮,只見金髮女子在停車格後方擺動手臂,有耐心地不斷指揮車主停進去,而車主仍試了2、3次才順利停進去;順利完成後,車主便下車擁抱並感謝金髮女子的幫助,但只見金髮女子在接受完道謝後就直接走進停車格後方的車輛,倒退後就立刻把車開走,留下一臉錯愕的藍車車主。

短短1分鐘的影片上傳幾天就立刻吸引2000萬人觀看轉傳,紛紛表示,「幫她指揮的女生太壞了啦哈哈哈」、「她明明可以直接後退開走!」、「我快被開車女子傻眼的臉笑瘋」、「到底是好心還是幫倒忙?」

