　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

紐澳旅遊泡泡上路　85％紐西蘭網友挺爆：下一個「開放台灣」！

▲紐西蘭今日開放與澳洲的旅遊泡泡。圖為澳洲雪梨機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐西蘭今日開放澳洲旅遊泡泡。圖為澳洲雪梨機場。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

紐西蘭今（19）日起對澳洲開放邊境，澳洲旅客睽違1年多，首次能夠不必檢疫隔離14天，即可直接入境。紐國媒體Newshub推出網路民調，調查民眾最期待的下一個「旅遊泡泡」地點，截至台灣時間19日下午5時25分左右，台灣以85％得票率遙遙領先。

▲紐西蘭民眾力挺下一個開放台灣旅遊泡泡。（圖／翻攝Newshub）

▲紐西蘭民眾力挺開放台灣旅遊泡泡。（圖／翻攝Newshub）

根據Newshub數據，台灣獲得超過5500票，成為紐西蘭民眾最希望實施「免隔離旅行」的下一個地方。中國以300多票的5％得票率位居第二，庫克群島（Cook Islands）以近300票位居第三。大洋洲國家斐濟拿下200多票，以3%的成績名列第四，東加和薩摩亞分別為第五和第六名。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今日稍晚又透露，政府已開始與庫克群島洽談「免隔離旅行」事宜，預計5月上路，但具體日期尚不確定。她說，「庫克群島總理也希望這是正確的開始 ……他們仍在建立PCR檢測與人員培訓」，以應對旅遊泡泡啟動後激增的採檢需求。

阿爾登與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，他們將持續監測相關風險，若疫情再度升溫，隨時可能改變政策，呼籲民眾做好防疫與心理準備。他們也透露，如果疫情受控、安全無虞，也可能將旅遊泡泡擴及其他太平洋國家。

顧腸道、幫助代謝！曾國城大推的益生菌下殺2980元

ET快訊
僅0.001%人擁有　網紅開箱「夢幻黑卡」證實4傳說
牙齦浮腫出血竟是癌　32歲女被告知「只剩3個月命」崩潰
水位下降　南投帖比倫峽谷「奇景浮現」！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

30歲女狼師染指男童！　同事怒揭「發生不正當關係」下場慘

拜登撤軍阿富汗　布林肯坦言：全力處理中國問題

美國1.3億成人打完第一劑疫苗　接種率最低4州力挺川普

神秘平壤生活曝！英駐北韓外交官妻出書認：2年來隨時受到監視

他當街遭「60cm長刀插背」刺死　女童全程目睹！5秒近距離畫面曝

偏鄉國小拚生存！孩子轉學「房租只要1250元」　外地家長搶破頭

成人無視醉翁跌坐平交道　6國中生急伸手獲頒感謝狀

紐澳旅遊泡泡上路　85％紐西蘭網友挺爆：下一個「開放台灣」！

東京本週籲請發布「第3次緊急事態」！疫情創高峰　擬跟進大阪

踢爆店家使用循環湯底！她要求換掉竟被多收200元　爆氣po文反被嗆

峮峮想念小鬼「讓他開心地離開」　生日見粉絲..李佳穎第一個衝上台！

高雄甲仙震威宮「過火」跌成一團　24人燒燙傷送醫！驚悚影片曝光

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

太久沒微波包子「豪氣設5分鐘」　暗黑成品狂冒煙網笑：發爐了！

李玖哲感謝「So Red」：都是我的家人　姚元浩曝江宏傑聽他唱歌「一直抽動」

買2萬家具等不到師傅到家組裝　客服無人回...IKEA：願退安裝費

婦搭高鐵大聲講電話...乘客勸說　她竟脫口罩起身嗆：妳才吵死！

只要想做！全世界都會幫助你　輪椅男無畏困難勇隨媽祖進香

吳宗憲點歌《雙截棍》也能唱　《浪子回頭》MIX成名曲揪大合唱

貝童彤「破尺度」婚紗照藏1年曝光！　爆料老公：偷捏他屁股就會笑ＸＤ

30歲女狼師染指男童！　同事怒揭「發生不正當關係」下場慘

拜登撤軍阿富汗　布林肯坦言：全力處理中國問題

美國1.3億成人打完第一劑疫苗　接種率最低4州力挺川普

神秘平壤生活曝！英駐北韓外交官妻出書認：2年來隨時受到監視

他當街遭「60cm長刀插背」刺死　女童全程目睹！5秒近距離畫面曝

偏鄉國小拚生存！孩子轉學「房租只要1250元」　外地家長搶破頭

成人無視醉翁跌坐平交道　6國中生急伸手獲頒感謝狀

紐澳旅遊泡泡上路　85％紐西蘭網友挺爆：下一個「開放台灣」！

東京本週籲請發布「第3次緊急事態」！疫情創高峰　擬跟進大阪

踢爆店家使用循環湯底！她要求換掉竟被多收200元　爆氣po文反被嗆

大園國際高中成為世界IB學校一員　可直接申請國外大學

桃園客家局以生動插圖搭配文字　發表四大戰役歷史專書

悲情羅力連4周碰上統一　3度對決古林睿煬

【英語多益通】長賜號怪手爆紅！迷因英文怎麼說？

吳宗憲「臉腫一包」路人都看到了　貼出自拍：幫我漂漂拳

震怕了！耐震材料要加價購　專家曝：攏係假

福海宮「飛輦轎、過金火」　信眾赤腳扛神轎過火祈消災解厄

美日峰會談台海！「和平手段」是拜登傳達給國際與台灣的關鍵詞

你貢獻幾張？台灣交通罰鍰年破200億　立委批開單越多傷亡數越多

中職成立科技公司　判準依據考核裁判及提供更多數據

吳夢夢拍性愛片4年！每天收30張屌照　曝台灣男性勃起長度

國際熱門新聞

熱天氣引凶性　比特犬咬死同睡主人

月經不來！她活了29年才發現「是男的」

長期性霸凌！日14歲女生失蹤38天　雪溶後遺體露出

AIT：拜登對台首批軍售「M109A6自走砲」

影／騎士鑽公車縫遭輾斃！腸胃噴濺慘死

台灣洗版日本各大報頭條！日學者：從沒看過

摔角正妹6年400場完敗！上億豪宅住成「垃圾屋」

在太空去世恐被吃掉！遺體成火星任務大問題

外國女記者在台剖腹產　大讚醫療服務超強

拜登外交亮紅燈　外媒點名台灣！

凱特「貼心1舉動」促威廉哈利交談

2021全球預估生育出爐！台灣吊車尾

為758元！他賭吞50顆蛋　吃42顆慘死

5枚火箭襲擊伊拉克空軍基地　至少5傷

更多熱門

相關新聞

她好心引來「寄生惡狼」慘遭性侵棄屍

她好心引來「寄生惡狼」慘遭性侵棄屍

澳洲珀斯55歲婦女茱莉（Julie Anne Cooper）在聖喬治大飯店（Saint George Hotel）認識一名陌生男子，一聽見對方手機快要沒電，立刻熱情邀請對方，來到自己車上充電。雖然2人才剛認識，卻相談甚歡，她也爽快答應前往「參觀露營車」，卻遭性侵勒斃，棄屍於3公尺深的水溝，住宅甚至遭兇手佔據，白吃白喝。

美日澳設海底電纜　齊抗中國勢力

美日澳設海底電纜　齊抗中國勢力

紐澳「旅遊泡泡」上路！旅客塞爆機場

紐澳「旅遊泡泡」上路！旅客塞爆機場

衝浪名將鬥鯊魚！PTSD引退後再戰大海

衝浪名將鬥鯊魚！PTSD引退後再戰大海

澳媒：坎培拉就台海衝突做最壞準備

澳媒：坎培拉就台海衝突做最壞準備

關鍵字：

紐澳要聞旅遊泡泡新冠疫情

讀者迴響

熱門新聞

獨立到讓人心疼！7歲童「1個人入學」安靜報到

控鄧福如外遇！美甲師再爆「幫你舔舔」對話紀錄

25歲女送飲料慘遭顧客輾斃！母哭癱

台中深夜惡火　疑小孩玩打火機釀3死

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

快訊／交往采子1年半慘遭劈腿　邱鋒澤親自發聲了！

邱鋒澤簽下采子2個月後交往！見被罵曾心疼發聲

3童疑玩打火機　女兒被燒死！父痛心：我唯一的孩子啊

徐睿知難親近朴敘俊！網挖吻戲分析「他很會看人」

友人證實采子也劈腿！　「交往邱鋒澤1年半」揭他崩潰慘況

台「菜市場鳥」坐船到澳洲爆紅！

紫衣男台鐵打女人！拖到車廂間「飛踢踹頭」

影／《全明星運動會》錄影爆火藥味

邱鋒澤深夜買醉　采子錄影痛哭

買IKEA另付安裝費！他下班衝回家等嘸師傅　打客服傻眼

更多

最夯影音

更多
峮峮想念小鬼「讓他開心地離開」　生日見粉絲..李佳穎第一個衝上台！

峮峮想念小鬼「讓他開心地離開」　生日見粉絲..李佳穎第一個衝上台！
高雄甲仙震威宮「過火」跌成一團　24人燒燙傷送醫！驚悚影片曝光

高雄甲仙震威宮「過火」跌成一團　24人燒燙傷送醫！驚悚影片曝光

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

太久沒微波包子「豪氣設5分鐘」　暗黑成品狂冒煙網笑：發爐了！

太久沒微波包子「豪氣設5分鐘」　暗黑成品狂冒煙網笑：發爐了！

李玖哲感謝「So Red」：都是我的家人　姚元浩曝江宏傑聽他唱歌「一直抽動」

李玖哲感謝「So Red」：都是我的家人　姚元浩曝江宏傑聽他唱歌「一直抽動」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面