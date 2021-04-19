他當街遭「60cm長刀插背」刺死　女童全程目睹！5秒近距離畫面曝

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國倫敦街頭2019年上演一場恐怖凶殺案，一名年幼女童在路上溜直排輪，突然遭後方一名飛奔而來的男子撞倒，接著便目睹他遭三名男子持刀狂捅，導致他傷重身亡，畫面相當驚悚。倫敦中央刑事法庭16日裁定，三名嫌犯謀殺罪名成立，日後將公布判決結果。

綜合當地媒體報導，這起事件發生於2019年4月26日，當時29歲的男子懷特（Joshua White）無故遭幫派份子追殺，慌忙跑到弗蘭普頓公園街上，不慎絆倒路邊正在溜直排輪的6歲女童，自己也摔倒在地，才剛站起身跑到一家商店門口想尋求幫助，便遭幫派份子追上，以一把長達60公分的刀從背後狂刺數刀。儘管急救人員隨後趕到，他當天稍晚仍在醫院過世。

▲ 幫派份子持刀追趕，懷特無辜遭刺。（圖／翻攝自YouTube／The Police Blogs）

監視器影片可見，身穿全黑的懷特從畫面下方竄出，絆倒身穿粉紅色的女童。他快速起身時，三名嫌犯剛好自後方追上，其中身穿灰衣的男子手持長刀，往懷特背後狠捅好幾刀。眼看懷特進入店內，他們便轉身跑出鏡頭，5秒過程全被女童目睹。嫌犯隨後跳上一輛贓車逃離現場，途中發生撞車事故，馬上被捕。

調查發現，三名嫌犯分別為18歲的莫莫杜（Theo Momodu）、20歲的伊薩克（Taylar Isaac）與凱利根（David Kerrigan）。事發前一名獄中囚犯傳訊息給莫莫杜，要求他和同夥攻擊他人，以示忠誠，懷特因此不幸成為他們隨機襲擊的目標。

警方指出，「他（懷特）在光天化日之下遭人追趕，在離一名無辜的6歲女孩僅幾公尺遠的地方被殘忍刺傷。倫敦街道不容許這種盲目的暴行。沉迷於這種生活方式的年輕人可能認為可以藉此證明自己，以建立聲譽，實際上只是縮短自己和他人的生命。」

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