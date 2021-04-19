泰國單日「破千例」確診　體育場改搭臨時醫院

▲▼曼谷急建臨時醫院，對抗疫情。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

泰國第3波疫情嚴峻，蔓延全國77省，確診病例較上週增加12%，更出現具高度傳染性的巴西變種病毒，全國現今共計104例死亡與4萬3742例確診，18日起將全面關閉學校、酒吧及按摩店等娛樂場所，禁止50人以上集會活動以及在餐館銷售酒精飲料，為期2週。曼谷在內的18個省份列為紅色危險區域，將強烈實施防疫措施，並限制旅遊。

新冠疫情管理中心（CCSA）表示，19日的1394例確診數已較18日的1767例低，但是否為下降趨勢仍有待觀察，民眾應持續保持警惕，「如果我們自滿，數字又會上升。」面對即將到來的泰國新年，政府將採取旅行限制以及在家工作等政策，希望能減少病例，降低疫情擴散。

泰國醫療資源在疫情當下幾近癱瘓，人力與醫療器材都嚴重缺乏，且政府強制確診病患入院治療，造成床位嚴重不足。政府下令全國增設2萬5000個臨時床位，並呼籲醫療單位與飯店合作「飯店式醫院」（Hospitel），希望最大化手上資源，應對急遽加速確診病例。

曼谷市長柯阮母（Aswin Kwanmuang）表示，曼谷將在郊區設立4所臨時醫院，其中曼谷體育場於19日起開放450床位，預計提供1650個床位給輕至中症病患者，加強曼谷接收病患能力。

政府發言人布拉帕柴司基（Anucha Burapachaisri）表示，「政府決定不實施封鎖或宵禁，避免對大眾造成更大影響，但仍呼籲大眾遵守現有防疫措施」，也將斟酌情況刺激經濟。