從3個月養到大！「熱天氣」引發凶性　男主人和比特犬同睡被咬死

記者李振慧／綜合報導

泰國春武里府芭達雅郊區一名男子熟睡時，突然遭同床共枕的2歲比特犬攻擊，因為脖子與身體大量失血，到醫院後被醫生宣布身亡，據了解，肇事犬從3個月大就被飼養，與男主人感情一直很好，目前仍在調查突然攻擊人的原因。

事件16日發生在邦拉蒙縣(Bang Lamung)，56歲男子維西(Visit Sanguan)與2歲愛犬巨人(Giant)同睡時，巨人在凌晨醒來後突然對他發動攻擊。救援人員趕到時，目睹地上到處都是血跡，滿身是血的維西已經昏迷倒在巨人旁邊，而巨人仍然十分激動讓人無法靠近，小隊花了30分鐘才終於把牠制伏。

送醫檢查發現，維西的身體多處受傷，不但耳朵被撕裂，頭皮也被咬破，導致失血過多身亡。據了解，死者妻子前幾天也被愛犬咬傷，不過她發聲明澄清，巨人平時是一條很溫和的狗，不像外界所指的是惡犬，「我的丈夫非常愛狗，他比我更愛牠，身旁的親友也同樣愛著他們」。

死者兒子也表示，巨人平時個性溫和，懷疑有可能因為天氣炎熱，再加上最近比較少帶牠出去散步，才會一時心情煩躁發動攻擊。比特犬專家則表示，比特犬通常十分服從主人，且能夠幫忙看家，但不適合當成一般寵物飼養、甚至一起同床，巨人暫時被安置到專門的收容中心，當局初步調查，沒有發現牠有被虐待跡象，目前仍在調查原因。

▼獸醫指出，比特犬雖然對主人忠心，但不適合當寵物飼養。（圖／示意圖／CFP）



