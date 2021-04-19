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失蹤2月…少年埋衣服堆下淪腐屍「爛到認不出」！竟是遭親母打死

▲▼美國夫婦殺死19歲兒子。（圖／Hamilton County Sheriff`s Office）

▲ 左為斯托沃斯，右為羅伯。（圖／Hamilton County Sheriff's Office）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國去年發生一起驚悚事件，俄亥俄州一名19歲少年失蹤許久，當警方進入他父母的公寓，發現臥室裡成堆的衣物疊在地上，掀開才驚覺他已經身亡，屍體被埋在衣服堆下長達2個月，腐爛不成人形。調查結果指出，他竟是被自己的母親親手打死。

《每日星報》18日報導，俄亥俄州辛辛那堤市警方去年12月接獲男子羅伯（Robert Robb）報案指出，他和妻子斯托沃斯（Kenya Stallworth）的公寓房間內有屍體，馬上趕到現場，掀開房間地上的大量衣物，果然找到一具已經嚴重腐爛的屍體，無法用肉眼辨認身分，經DNA檢驗後確認為19歲少年艾倫（Dominic Allen），也就是斯托沃斯的親生兒子，羅伯則是他的繼父。

調查發現，艾倫的死亡時間約為去年9月底至10月初，且是遭母親活活打死。檢方指控，斯托沃斯聯手羅伯，在犯案後以一堆衣物蓋住艾倫的屍體，並將房門關上，以免屍臭味太過明顯。但斯托沃斯15日出庭，否認毀損屍體及滅證，將於28日再度出庭。

艾倫的親生父親馬庫斯（Marcus Allen）悲痛表示，「我要的是正義，不是假象。我希望他們在法律允許的範圍內受到嚴懲，他們奪走我的孩子！到底發生什麼事，以至於他們不僅將他埋在一堆髒衣服下面，還把他關在臥室裡？」

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