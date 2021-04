讓陌生人上車！好心女遭性侵棄屍　「寄生惡狼」搬進她家爽吃喝

▲澳洲一名婦女好心讓陌生男子上車,替手機充電,未料之後卻遭對方性侵殺害。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)



記者吳美依/綜合報導

澳洲珀斯55歲婦女茱莉(Julie Anne Cooper)在聖喬治大飯店(Saint George Hotel)認識一名陌生男子,一聽見對方手機快要沒電,立刻熱情邀請對方,來到自己車上充電。雖然2人才剛認識,卻相談甚歡,她也爽快答應前往「參觀露營車」,卻遭性侵勒斃,棄屍於3公尺深的水溝,住宅甚至遭兇手佔據,白吃白喝。

《太陽報》等外媒報導,34歲卡車司機馬修(Mathew Hemsley)殺人棄屍後,縱火燒掉露營車,湮滅證據,接著竟搬入茱莉家中,吃光冰箱裡的食物,還駕駛受害者的汽車到處閒晃。他被鄰居詢問時,誆稱茱莉和男友出城約會了,自己只是暫時幫忙顧家。

茱莉突然失去聯繫,也沒有按時回診,一周後終於有人發現異狀。她的兒子擔心地登門拜訪,才發現母親家裡骯髒混亂、空無一人,立刻通報失蹤。

