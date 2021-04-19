讓陌生人上車！好心女遭性侵棄屍　「寄生惡狼」搬進她家爽吃喝

▲澳洲一名婦女好心讓陌生男子上車，替手機充電，未料之後卻遭對方性侵殺害。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳美依／綜合報導

澳洲珀斯55歲婦女茱莉（Julie Anne Cooper）在聖喬治大飯店（Saint George Hotel）認識一名陌生男子，一聽見對方手機快要沒電，立刻熱情邀請對方，來到自己車上充電。雖然2人才剛認識，卻相談甚歡，她也爽快答應前往「參觀露營車」，卻遭性侵勒斃，棄屍於3公尺深的水溝，住宅甚至遭兇手佔據，白吃白喝。

《太陽報》等外媒報導，34歲卡車司機馬修（Mathew Hemsley）殺人棄屍後，縱火燒掉露營車，湮滅證據，接著竟搬入茱莉家中，吃光冰箱裡的食物，還駕駛受害者的汽車到處閒晃。他被鄰居詢問時，誆稱茱莉和男友出城約會了，自己只是暫時幫忙顧家。

茱莉突然失去聯繫，也沒有按時回診，一周後終於有人發現異狀。她的兒子擔心地登門拜訪，才發現母親家裡骯髒混亂、空無一人，立刻通報失蹤。

'Depraved and ruthless' man killed stranger who offered him a favour - then moved into her home https://t.co/6Lz2P89sjh — The Sun (@TheSun) April 18, 2021

馬修被捕後，宣稱先前與受害者維持著一段開放式性關係，時間持續好幾周，所以才會搬入女方家中；但茱莉某天突然和前男友復合，自己才被要求搬出去。他一開始謊稱不知道對方下落，看見自己被監視器拍到關鍵身影，還辯稱茱莉在2人激烈的性愛過程中死亡。

馬修2019年8月首度被控謀殺罪，直到2020年出庭時依然堅稱清白，但其說法與證據不符，且被關押期間也曾和獄友坦承犯案。他本周被陪審團判定有罪，遭法官裁定無期徒刑，至少坐牢23年才可假釋。

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