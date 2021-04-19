　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

讓陌生人上車！好心女遭性侵棄屍　「寄生惡狼」搬進她家爽吃喝

▲▼殺人,兇殺,謀殺,恐怖,驚悚（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲澳洲一名婦女好心讓陌生男子上車，替手機充電，未料之後卻遭對方性侵殺害。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合報導

澳洲珀斯55歲婦女茱莉（Julie Anne Cooper）在聖喬治大飯店（Saint George Hotel）認識一名陌生男子，一聽見對方手機快要沒電，立刻熱情邀請對方，來到自己車上充電。雖然2人才剛認識，卻相談甚歡，她也爽快答應前往「參觀露營車」，卻遭性侵勒斃，棄屍於3公尺深的水溝，住宅甚至遭兇手佔據，白吃白喝。

《太陽報》等外媒報導，34歲卡車司機馬修（Mathew Hemsley）殺人棄屍後，縱火燒掉露營車，湮滅證據，接著竟搬入茱莉家中，吃光冰箱裡的食物，還駕駛受害者的汽車到處閒晃。他被鄰居詢問時，誆稱茱莉和男友出城約會了，自己只是暫時幫忙顧家。

茱莉突然失去聯繫，也沒有按時回診，一周後終於有人發現異狀。她的兒子擔心地登門拜訪，才發現母親家裡骯髒混亂、空無一人，立刻通報失蹤。

馬修被捕後，宣稱先前與受害者維持著一段開放式性關係，時間持續好幾周，所以才會搬入女方家中；但茱莉某天突然和前男友復合，自己才被要求搬出去。他一開始謊稱不知道對方下落，看見自己被監視器拍到關鍵身影，還辯稱茱莉在2人激烈的性愛過程中死亡。

馬修2019年8月首度被控謀殺罪，直到2020年出庭時依然堅稱清白，但其說法與證據不符，且被關押期間也曾和獄友坦承犯案。他本周被陪審團判定有罪，遭法官裁定無期徒刑，至少坐牢23年才可假釋。

她好心問暖…下秒竟慘遭流浪漢「拉進帳篷」　4男集體性侵！

顧腸道、幫助代謝！曾國城大推的益生菌下殺2980元

ET快訊
從小開始養　男主人與比特犬同睡慘遭咬死
新一波水氣移入「全台有雨」時間點曝　降雨條件好、範圍很廣
統一獅下榻君品飯店驚傳火警　領隊回應了
29歲女跟男友愛愛失敗　檢查才知自己「是男的」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

老店爆「喝過的湯」倒回大鍋加熱　他目睹客人吞下肚！氣炸PO網

讓陌生人上車！好心女遭性侵棄屍　「寄生惡狼」搬進她家爽吃喝

從3個月養到大！「熱天氣」引發凶性　男主人和比特犬同睡被咬死

北韓新冠防疫超自信！傳將重啟「與中國邊境貿易」：拼經濟更重要

英國女王低調過「最孤獨」生日　王室開會討論未來走向

失蹤2月…少年埋衣服堆下淪腐屍「爛到認不出」！竟是遭親母打死

Google地圖驚見「詭異斷腿照」！登山客面帶笑容看鏡頭...一旁是斷腿

對抗「太平洋」中國勢力！　美日澳合作廣設海底電纜

參加喪禮驚見「2數字」！她買2張彩券竟爽中千萬

為了救女童！她反受困海面　海灘泳客「數十人牽一線」驚險救援

峮峮想念小鬼「讓他開心地離開」　生日見粉絲..李佳穎第一個衝上台！

高雄甲仙震威宮「過火」跌成一團　24人燒燙傷送醫！驚悚影片曝光

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

太久沒微波包子「豪氣設5分鐘」　暗黑成品狂冒煙網笑：發爐了！

李玖哲感謝「So Red」：都是我的家人　姚元浩曝江宏傑聽他唱歌「一直抽動」

婦搭高鐵大聲講電話...乘客勸說　她竟脫口罩起身嗆：妳才吵死！

買2萬家具等不到師傅到家組裝　客服無人回...IKEA：願退安裝費

只要想做！全世界都會幫助你　輪椅男無畏困難勇隨媽祖進香

吳宗憲點歌《雙截棍》也能唱　《浪子回頭》MIX成名曲揪大合唱

貝童彤「破尺度」婚紗照藏1年曝光！　爆料老公：偷捏他屁股就會笑ＸＤ

老店爆「喝過的湯」倒回大鍋加熱　他目睹客人吞下肚！氣炸PO網

讓陌生人上車！好心女遭性侵棄屍　「寄生惡狼」搬進她家爽吃喝

從3個月養到大！「熱天氣」引發凶性　男主人和比特犬同睡被咬死

北韓新冠防疫超自信！傳將重啟「與中國邊境貿易」：拼經濟更重要

英國女王低調過「最孤獨」生日　王室開會討論未來走向

失蹤2月…少年埋衣服堆下淪腐屍「爛到認不出」！竟是遭親母打死

Google地圖驚見「詭異斷腿照」！登山客面帶笑容看鏡頭...一旁是斷腿

對抗「太平洋」中國勢力！　美日澳合作廣設海底電纜

參加喪禮驚見「2數字」！她買2張彩券竟爽中千萬

為了救女童！她反受困海面　海灘泳客「數十人牽一線」驚險救援

男友面前被騎...噴「滿手嘉明」　她崩潰：快給我衛生紙！

國際熱門新聞

長期性霸凌！日14歲女生失蹤38天　雪溶後遺體露出

月經不來！她活了29年才發現「是男的」

AIT：拜登對台首批軍售「M109A6自走砲」

影／騎士鑽公車縫遭輾斃！腸胃噴濺慘死

台灣洗版日本各大報頭條！日學者：從沒看過

摔角正妹6年400場完敗！上億豪宅住成「垃圾屋」

在太空去世恐被吃掉！遺體成火星任務大問題

熱天氣引凶性　比特犬咬死同睡主人

外國女記者在台剖腹產　大讚醫療服務超強

拜登外交亮紅燈　外媒點名台灣！

凱特「貼心1舉動」促威廉哈利交談

2021全球預估生育出爐！台灣吊車尾

為758元！他賭吞50顆蛋　吃42顆慘死

5枚火箭襲擊伊拉克空軍基地　至少5傷

更多熱門

相關新聞

美日澳設海底電纜　齊抗中國勢力

美日澳設海底電纜　齊抗中國勢力

美國、日本、澳洲及相關企業近日多次會面，討論對抗中國急速崛起勢力方案，同意在太平洋地區合作加強設置海底電纜，保障數位資訊安全，並共享中國動向消息。日本首相菅義偉強調，中國對於太平洋地區國家構成極大威脅，「地區安全環境日漸嚴峻，四方安全對話的反應能力需盡快加強。」

正妹找帥哥啪啪啪　提告不成又再議

正妹找帥哥啪啪啪　提告不成又再議

紐澳「旅遊泡泡」上路！旅客塞爆機場

紐澳「旅遊泡泡」上路！旅客塞爆機場

衝浪名將鬥鯊魚！PTSD引退後再戰大海

衝浪名將鬥鯊魚！PTSD引退後再戰大海

澳媒：坎培拉就台海衝突做最壞準備

澳媒：坎培拉就台海衝突做最壞準備

關鍵字：

紐澳要聞性侵

讀者迴響

熱門新聞

獨立到讓人心疼！7歲童「1個人入學」安靜報到

控鄧福如外遇！美甲師再爆「幫你舔舔」對話紀錄

台中深夜惡火　疑小孩玩打火機釀3死

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

25歲女送飲料慘遭顧客輾斃！母哭癱

邱鋒澤簽下采子2個月後交往！見被罵曾心疼發聲

快訊／交往采子1年半慘遭劈腿　邱鋒澤親自發聲了！

3童疑玩打火機　女兒被燒死！父痛心：我唯一的孩子啊

友人證實采子也劈腿！　「交往邱鋒澤1年半」揭他崩潰慘況

徐睿知難親近朴敘俊！網挖吻戲分析「他很會看人」

台「菜市場鳥」坐船到澳洲爆紅！

影／《全明星運動會》錄影爆火藥味

紫衣男台鐵打女人！拖到車廂間「飛踢踹頭」

邱鋒澤深夜買醉　采子錄影痛哭

買IKEA另付安裝費！他下班衝回家等嘸師傅　打客服傻眼

更多

最夯影音

更多
峮峮想念小鬼「讓他開心地離開」　生日見粉絲..李佳穎第一個衝上台！

峮峮想念小鬼「讓他開心地離開」　生日見粉絲..李佳穎第一個衝上台！
高雄甲仙震威宮「過火」跌成一團　24人燒燙傷送醫！驚悚影片曝光

高雄甲仙震威宮「過火」跌成一團　24人燒燙傷送醫！驚悚影片曝光

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

太久沒微波包子「豪氣設5分鐘」　暗黑成品狂冒煙網笑：發爐了！

太久沒微波包子「豪氣設5分鐘」　暗黑成品狂冒煙網笑：發爐了！

李玖哲感謝「So Red」：都是我的家人　姚元浩曝江宏傑聽他唱歌「一直抽動」

李玖哲感謝「So Red」：都是我的家人　姚元浩曝江宏傑聽他唱歌「一直抽動」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面