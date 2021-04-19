老店爆「喝過的湯」倒回大鍋加熱　他目睹客人吞下肚！氣炸PO網

▲釜山一家魚糕店被顧客爆料，疑似將食用過的湯汁回收加熱。（圖／翻攝自南韓網路論壇보배드림／＠평발염소）

記者張寧倢／編譯

南韓釜山一家招牌上寫著「60年傳統」的魚糕店18日遭爆料，店家將顧客食用過的魚糕湯汁倒回大鍋裡，再次加熱。爆料網友將當天消費的發票、餐點照片，以及宣稱是倒湯影片的證據截圖都上傳至論壇，文章突破17.5萬人點閱，多家韓媒也刊出報導，但南韓當局表示，因文章只有截圖，目前仍在查證爆料是否屬實。

▲網友將自己當天的餐點照片附在爆料文中。（圖／翻攝自南韓網路論壇보배드림／＠평발염소）

根據韓聯社、《中央日報》報導稱，南韓網路論壇上有網友發文宣稱，自己17日前往釜山中區一家擁有60年歷史的魚糕店用餐，坐在後方的中年男性顧客請店家幫忙將湯加熱，女性工作人員卻直接將客人碗中的湯倒回大鍋裡，並重新舀一碗端上桌。爆料網友怕是自己看錯，也向店家提出了加熱的要求，果不其然，女店員也將網友碗中的湯汁倒回鍋子裡，再加入從大鍋舀出的高湯。

網友接著表示，自己目擊這一幕再也吃不下去，直接要求結帳，同時向店家反映「這樣（把湯倒回去）不行吧！」但只得到「給的湯頭不是食用過的，不要緊」的店家回應，於是網友將發票、餐點照片與影片截圖PO上網稱，現下正值新冠疫情的敏感時期，店家誇張行徑令人不敢恭維，這樣和一邊聊天噴口水或是把含過的湯匙放回湯裡的情況並無不同。

據報導，疫情之下，南韓政府與地方自治團體為改變韓國共食的飲食文化，推動提供公筷母匙、乾淨餐具、工作人員配戴口罩的「安心食堂」認證，這家餐廳也獲得了其認證，如今卻爆出回收湯汁疑慮。對此，釜山中區當局表示，雖然未接獲申報，但目前正在確認相關事實，如果檢舉內容屬實，將強制停業15日。

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