台灣若出事　日本自衛隊可「依法出動」！日媒曝光《安保法》細節

▲日本首相菅義偉。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日美高峰會聯合聲明睽違52年提及「台灣和平與穩定的重要性」，引發各界熱議，相關新聞更是登上日本各大報的頭版頭條。然而隨著聯合聲明的發表，日本也必須開始思考一旦「台灣有事」時的應對方法。日媒就指出，根據2016年開始實施的《安全保障關聯法》，只要兩岸發生武力衝突，日本自衛隊將可依法採取行動。

《讀賣新聞》報導，台灣與日本國土相近，因此一旦「台灣有事」，那麼日本也有因此遭受武力攻擊波及的危險性。因此依據日本2016年開始實施的《安全保障關聯法》，如果中國大陸與台灣之間發生武力衝突，日本自衛隊將可依法採取行動，且根據事態的嚴重性，將會有3種不同強度的行動類型。

倘若兩岸發生武力衝突，那麼可以預想美軍可能會為了防衛台灣而進行反擊，屆時日本自衛隊將可依據《安全保障關聯法》中的「重要影響事態」，向美軍進行燃料補給的後方支援。具體來說，如果對於台灣的處境不加以作為，會導致日本遭到武力攻擊波及，或是會對日本的和平與安全產生巨大影響，那麼該情況便可以被認定為「重要影響事態」。

如果情況更加惡化，導致與日本關係密切的其他國家也遭受武力攻擊，甚至威脅到日本的存亡，同時讓日本國民的生命與權利遭到顛覆，那麼便適用於「存立危機事態」。一旦符合存立危機事態的標準，日本自衛隊便可以在一定條件下行使集體自衛權，進行武力反擊。

第三種情況則是包含駐日美軍基地在內的日本遭受武力攻擊，致使日本陷入明確的危險中，屆時政府便可以將情況認定為「武力攻擊事態」，發動個別自衛權，進行武力反擊。不過自衛隊若要在以上三種情況下採取行動，必須先通過國會的承認。

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