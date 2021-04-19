英國女王低調過「最孤獨」生日　王室開會討論未來走向

▲英國女王伊莉莎白二世於菲利普親王葬禮。（圖／達志影像）

實習記者徐于文／綜合外電報導

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）將於21日低調慶祝95歲生日，為逾70多年首次沒有丈夫菲力普親王（Prince Phillip）陪同的「最孤獨」生日，官方將第二度取消傳統21槍禮炮儀式或發布生日照。查爾斯王子也將在近日舉辦會議，討論王室未來走向，但女王仍將繼續執行公務。

女王2020年生日慶祝因疫情取消，而今年死亡人數攀升至13萬人，菲力普親王去世也不到2周，女王將更加低調度過21日。英媒透露，女王可能停留溫莎城堡，與飼養的多隻柯基犬散步，6月官方生日活動也因疫情取消。

女王未來公務尚未公開，但預計出席5月11日議會開幕儀式，將穿戴王冠及長袍，帶領遊行隊伍走向議院，發表演講。前王室新聞秘書阿比特（Dickie Arbiter）表示，女王5月開始會繼續執行公務，就像幾十年來走過困境一樣，「她將一如往常自己參加活動，但她會很想念菲力普親王。」

據《每日時報》，在女王的監督下，查爾斯及威廉王子將針對王室未來走向舉行會議，希望縮小王室公務與影響力，並決定家庭成員是否繼續承擔王室責任，同時決定菲力普親王生前贊助數百個組織的後續相關責任。

菲力普親王葬禮17日於聖喬治教堂低調舉辦，女王告別陪伴73年丈夫，全國也靜默一分鐘，哀悼這位廣受愛戴的王室成員。女王曾在1997年金婚紀念日上表示，「這麼多年來，他一直是我的力量所在。」