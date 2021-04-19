美國1.3億成人打完第一劑疫苗　接種率最低4州力挺川普

▲美國有超過一半以上成年人已接種第一劑新冠肺炎疫苗。（圖／路透社）

記者陳怡靜／綜合報導

美國政府18日宣布，國內有超過一半的18歲以上民眾，至少接種一劑新冠肺炎疫苗，達成國內有史以來最大規模的疫苗接種。據美國美國疾病預防控制中心（CDC）統計顯示，疫苗接種率較高的州多為民主黨票倉，又以新罕布夏州以71.1％接種率位居冠。

綜合外媒報導，美國CDC指出，目前國內有超過1.3億名18歲以上的民眾，至少接種一劑新冠肺炎疫苗，占成年人口總數的50.4%，其中有8400萬人已經完成兩劑疫苗接種，占總人口數的32.5%。

▲全美已經有8400萬人已經完成兩劑疫苗接種。（圖／路透社）

據統計，接種率最高的州是新罕布夏州，以高達71.1%的接種率居冠，其次分別是新墨西哥州、康乃狄克州、麻薩諸塞州及緬因州，這5州都是在2020年美國總統大選中支持拜登。相較之下，接種率較低的4州分別為納西州、路易斯安那州、阿拉巴馬州和密西西比州，這些州都在大選中支持川普。

報導也提及，雖然疫苗接種率和各州大選結果並未全然一致，不過仍有一定程度的影響。在3月底一項民調結果顯示，有36%的共和黨人表示，不一定或絕對不會接種疫苗，民主黨人則只有12%。此外，美國農村人口有三分之一的民眾不願接種，不過住在城市和市郊的民眾只有不到四分之一，總體而言，美國人民接種疫苗的意願有逐漸提高。