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與拜登「首次」視訊會議！文在寅將出席氣候領袖峰會...5月底訪美

▲▼南韓當局安排文在寅與拜登會晤，最快可於4月底前成行。（圖／路透社／達志影像）

▲南韓當局安排文在寅與拜登會晤，最快可於4月底前成行。（圖／路透社／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美國總統拜登將在本月22至23日舉行「全球領袖氣候視訊峰會」，預計中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁將受邀參加，而南韓總統文在寅也將出席此次視訊峰會，可望安排與拜登進行單獨的視訊會談，是拜登今年1月就職後兩人首次的視訊會談，而文在寅預計將於5月底前往美國華府會晤拜登。

根據《韓聯社》報導，拜登就職14天後，於2月4日主動致電文在寅完成雙方首次的熱線，而文在寅22日參與美國主導的全球領袖氣候視訊峰會，屆時將可望與拜登完成首次的視訊會議，且有可能安排單獨會議，成為5月訪美前備受矚目的焦點。

報導指出，文在寅將從22日晚間9時至11時出席以「增進氣候目標」為主題的首場對談，向全球闡述南韓當局應付氣候變遷的行為與意志，其中包含2050碳中立國縮減溫室氣體排放計畫等內容。

另外，南韓將於今年5月在首爾舉辦「2030綠色成長與全球目標合作－P4G」會議，預計將在會上邀請美國等國際社會參與會給予關注。

青瓦台發言人朴炅美（박경미），「文在寅總統此次選擇出席全球領袖氣候風會，主要是期盼擴大韓美兩國在氣候環境領域的合作，達成強化韓美同盟關係。」

青瓦台內部核心關係人士透露，雖然目前未判定拜登與文在寅安排單獨視訊會議的可能性，但日後的行程是可以隨時做變動的。

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