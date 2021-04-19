俄烏紛爭加劇！英國將派軍艦前往黑海　俄官媒：必將流血占領邊境

▲烏克蘭邊境駐軍觀察敵情。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯烏克蘭邊境緊張局勢加劇，外媒消息傳出，英國將在幾周之內派遣2艘軍鑑前往黑海，以示北約（NATO）盟友與烏克蘭之間的團結。此前，官媒俄羅斯國家電視台（RT）主編西蒙尼安（Margarita Simonyan）警告，西方制裁是在煽動克里姆林宮占領頓巴斯（Donbas）俄語區，流血是不可避免的。

▼俄羅斯海軍一艘Ropucha級登陸艦通過伊斯坦堡海峽，航向黑海。（圖／路透）

根據《星期日泰晤士報》報導，英國將於幾周內從地中海的皇家海軍中，派遣1艘45型驅逐艦與1艘23型反潛巡防艦前往黑海，以顯示北約盟國與烏克蘭的團結，另外，英國皇家空軍的F-35閃電II戰機與梅林（Merlin）反潛直升機也將隨時待命。此前，美國總統拜登宣布取消2艘軍艦前往黑海的計畫後，俄羅斯隨即表示，將封鎖克赤海峽（Kerch Strait）直至10月為止，期間禁止外國軍艦從黑海進入亞速海。

烏克蘭當局估計，俄羅斯至今已向烏克蘭東部邊境派遣至少4.1萬名士兵，克里米亞地區則有4.2萬名駐兵。克里姆林宮稱此次部署是為「軍事演習」而非威脅，但據《太陽報》報導，俄國官媒RT主編西蒙尼安表示，由美國主導的西方制裁行為就像在煽動克里姆林宮完全控制烏克蘭邊境俄語區頓巴斯，「這是不可避免的（inevitable）的，我非常希望能只流一點血或不流血，但事實上這也是無法避免的。」

於此同時，俄羅斯駐英國大使凱林（Andrey Kelin）警告，烏克蘭可能發生「浴血屠殺」（bloodbath），儘管兩國關係愈趨緊張，但莫斯科無意與基輔發生大規模軍事衝突，也不認為雙方瀕臨戰爭邊緣，「但如果烏克蘭持續向頓巴斯派兵，在那裡進行浴血屠殺，殺死俄羅斯人，那麼我方也必然做出回應。」

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