神秘平壤生活曝！英駐北韓外交官妻出書認：2年來隨時受到監視

▲北韓平壤居民歡慶太陽節。(圖/達志影像)

記者羅翊宬/編譯

北韓(朝鮮)向來在國際間被稱作是「隱士之國」,由於金氏政權長期以來有意嚴格控管國境,造成人民恍若與世隔絕,外界往往只著重關注最高領導人金正恩的動向、以及核武研發與飛彈試射等軍事動態。對此,英國外交官之妻琳賽•米勒(Lindsey Miller)出書分享2年以來定居平壤的心得,試圖打破外界對北韓居民的刻板印象。

根據《韓聯社》報導,琳賽•米勒跟隨著擔任英國外交官的丈夫,從2017年在平壤定居長達2年多的時間,她準備在今年5月出版成書,名為「北韓,與任何一處截然不同的地方:2年來定居在全球最隱密的國家」(North Korea: Like Nowhere Else: Two Years of Living in the World's Most Secretive State),試圖以自己身為一名定居在當地的外籍人士身份,將北韓閉鎖式的社會毫無隱藏地展現給外界。

▲英國駐北韓外交官之妻米勒將定居平壤2年的經驗出版成書。(圖/翻攝自amazon)

該書含有16篇隨筆文章,以及米勒定居北韓的2年多來拍攝的首都平壤街景、當地居民生活樣貌等200多張相片。米勒表示,「這本書的內容絕對不是北韓政權刻意想對外界展示的風貌,而是我定居在該國,實際看到、感受到的經驗。」

她表示,以一名外籍人士的身份定居在北韓必須小心翼翼,「住在北韓的時候,我總是時時刻刻感覺到,自己正在受某人監視的感覺,實際上正是如此!」

▲該書內含16篇隨筆文章,以及200多張相片。(圖/翻攝自amazon)

米勒接受美媒《美國之聲》(VOA)採訪時,也分享北韓居民的生活思想,「令人感到訝異的是,北韓的女性對於『男尊女卑』的思想似乎感到無可奈何,她們其實很嚮往外界現代女性們的生活!與其待在家懷孕、相夫教子,她們更崇尚能擁有一份穩定的工作,在社會上取得成功。」

米勒補充道,「不過她們也深刻認知,這種生活一定會遭到父母反對!也因此,她們對於我婚後沒有生兒育女、卻能同時就職的生活感到非常有興趣。」

▲北韓平壤居民歡慶太陽節。(圖/達志影像)

另外,米勒也分享2018年川普與金正恩前往新加坡舉行「川金會」時北韓國內的氛圍,「那時我認識的北韓朋友都非常好奇到底發生什麼事,拜託我們解釋給他們聽。」

米勒呼籲,外界不應產生北韓居民因國境封閉而遭世人與外界遺忘的想法,「以前因新聞而將焦點擺在北韓的核武與飛彈研發,而現在開始好奇北韓居民到底是如何過生活的。」

►北韓新冠防疫超自信!傳將重啟「與中國邊境貿易」:拼經濟更重要

顧腸道、幫助代謝!曾國城大推的益生菌下殺2980元