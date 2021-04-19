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有288名兒孫！美國最高齡人瑞辭世　享嵩壽116歲

▲▼美國人瑞福特辭世，享嵩壽116歲。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國人瑞福特辭世，享嵩壽116歲。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者黃品臻／綜合報導

美國最高齡公民福特（Hester Ford）女士17日辭世，享嵩壽116歲。福特出生於1904年8月15日，出生那年適逢冰淇淋甜筒剛問世，第一次世界還沒開打，巴拿馬運河也才剛開始建造。

福特的曾孫女蒂亞（Tya Monte Powe）在當地時間17日透過臉書，發布曾祖母離世的消息，表示福特在家中安詳離世，而當時家人都伴其左右。

Official Family Statement for Hester McCardell Ford Greetings Family, Friends & the Global Community: It is with...

Tya Monte Powe 發佈於 2021年4月17日 星期六

綜合外媒報導，福特的曾孫女蒂亞列了一份聲明交給媒體，聲明中寫道，「她是我們家庭的支柱，提供給所有人愛、支持和理解」、「她不僅代表著我們家族的進步，也代表著非裔美國人的種族和文化，她提醒著身為地球上的人們，我們已經走了多遠。」

福特曾獲老人醫學研究組織（Gerontology Research Group）認證為最高齡的美國人，她生長在南卡羅來納州鄉間，靠種植、挑揀棉花，以及耕田、砍柴為生，1953年移居夏洛特時，已擔任20多年的保母。

1963年，福特結縭45年的丈夫逝世後，她便沒再改嫁，終生守寡。一生膝下共有288名兒孫，其中包括12名子女、48名孫輩、108名曾孫輩，以及120名玄孫輩。

據了解，福特每天都會以半根香蕉當作早餐，但每當人們問到她的長壽秘訣，她總是簡單地回答，「我所知道的，就只有好好生活。」雖然福特晚年飽受失智症所苦，但她在112歲生日當天，仍能背誦聖經金句。

而據老人醫學研究組織指出，繼福特後，目前在世的最年長美國人是內布拉斯加州奧瑪哈（Omaha）的114歲人瑞蘇克利夫（Thelma Sutcliffe），而全球最高齡的在世人瑞據信為日本福岡118歲居民田中加子。

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