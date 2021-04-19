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二戰轟炸機「復仇者」迫降佛州海岸　沙灘遊客全程目睹

▲▼TBM-3E復仇者在航空展飛行期間墜毀。（圖／翻攝自Facebook／Amber Ditmer）

▲TBM-3E復仇者在航空展飛行期間墜毀。（圖／翻攝自Facebook／Amber Ditmer）

實習記者黃品臻／綜合報導

美國佛州在17、18日舉辦「2021可可海灘航空展」（Cocoa Beach Air Show 2021），一架曾在二戰太平洋戰場上執勤的TBM-3E復仇者式轟炸機（TBM-3E Avenger）在飛行展示期間，因機械故障墜毀在海上，所幸駕駛該機的飛行員並未受傷。

據美國媒體Fighter Jets World報導，佛州可可海灘舉辦為期兩天的航空展，展出了4款在二戰期間知名的軍機，包括道格拉斯C-47運輸機、格魯曼TBM-3E復仇者轟炸機（TBM Avenger）、北美公司T-6德州佬式教練機（T-6 Texan），以及波音N2S教練機。

TBM-3E復仇者的駕駛飛行員在「戰鳥遊行」過程中，發現飛機出現機械問題，該名飛行員隨即將飛機駛向靠近海岸的地方迫降，讓機身慢慢地落入海中，許多在海灘上欣賞軍機飛行表演的民眾也目睹全程。飛機迫降後，救援人員立即趕到現場，所幸飛行員並無大礙。

出事的TBM-3E機型是二戰時期由格魯曼公司生產的艦載轟炸攻擊機，為向偷襲珍珠港的日軍復仇而有「復仇者」的稱號，於1942年上線服役。1956到1964年，復仇者從美國海軍退役後，便在位於加州戴維斯的美國林業局擔任消防轟炸機，因為傑出的表現，最後於2002年加入美國空軍司令部。

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