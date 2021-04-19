南韓驚現「雙突變」新冠變種病毒！當局首次證實...已9人染疫

▲南韓出現來自印度的「雙重突變」新冠變種病毒感染者，圖為仁川國際機場。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

印度新一波新冠肺炎（COVID-19）疫情來勢洶洶，感染者激增，甚至當地已出現「雙重變種」病毒，推測可在更短的時間內傳染給人類，且不排除會降低目前市面上疫苗與治療藥物的功效！然而，南韓當局卻也在境內發現9名染上雙重突變病毒的患者，恐怕會造成防疫出現破口。

根據《韓聯社》報導，南韓中央事故收拾本部社會戰略班長孫映萊（손영래）於昨（18）日在召開例行記者會時證實，境內首次發現感染印度雙重突變新冠病毒「B.1.617」的患者，今年1月起至今從印度入境的94名確診者中，共有9名旅客被發現染上該種病毒。

其中有2名於今年3月確診、其餘7名則為4月確診，皆為從印度入境南韓之旅客，中間沒有經過轉機。

孫映萊表示，目前仍未有較明確的資料與數據來分析該雙重突變種病毒的致死率與傳染率，而世衛組織（WHO）目前也未將該病毒歸類為主要變異種病毒，因此日後將持續透過監控等方式觀察疫情動向。

據悉，位於印度西部的馬哈拉什特拉省（Maharashtra）發現傳播速度更快的心形變種病毒，除了可以在短時間內感染人類，不排除會降低目前市面上流通的新冠疫苗與治療藥物功效。

根據南韓防疫當局的統計資料，截至本月12日，其境內染上主要變種病毒的患者為379人，其中來自英國的變種病毒感染者就佔了324人、來自南非者有46人、來自巴西者有9人。另外，目前未經疫調證實其危險性的美國加州變種病毒、以及其他款變種病毒感染者為118人，與前述數據合計共為497人。

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