對抗「太平洋」中國勢力！　美日澳合作廣設海底電纜

▲美國總統拜登與日本首相菅義偉16日會面。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

美國、日本、澳洲及相關企業近日多次會面，討論對抗中國急速崛起勢力方案，同意在太平洋地區合作加強設置海底電纜，保障數位資訊安全，並共享中國動向消息。日本首相菅義偉強調，中國對於太平洋地區國家構成極大威脅，「地區安全環境日漸嚴峻，四方安全對話的反應能力需盡快加強。」

據《中央社》報導，中國近期透過「一帶一路」（Belt and Road）經濟圈方案在亞洲地區擴散勢力，計畫廣設海底電纜，並與太平洋島嶼合作，提供經濟援助，增加地區影響力。中國多家企業更透過低價方案，企圖承包電纜設置，遭外界懷疑與中國政府資金關聯性。

美日澳三方政府表示，海底電纜對於保障資訊安全極為重要，情報及資訊隨時可遭中方竊取或截斷，將合作針對海底電纜工程提供支援與資金，在戰略重要地區設置電纜，並共享中國動向資訊，一同對抗龐大中國勢力。

海底電纜系統鋪設於海底，提供國家間99%的電信傳輸，每秒可傳輸近1萬片DVD的數據量，在龐大國際通訊量下，海底電纜需求也快速增加。目前美日歐等企業仍持約9成海底電纜，但中國華為等多家通信公司正快速拓展，未來國際安全走向仍數為之。

四方安全對話由印度、美國、日本及澳洲組成，在全球對抗中國軍事、經濟及外交挑戰中扮演重要角色。拜登和日本首相菅義偉16日聲明表示，「我們將繼續與盟友及活作夥伴，包括澳洲及印度，建立自由、開放、多樣化的印度太平洋」，而此次海底電纜增設為強化盟友關係的重要一步。