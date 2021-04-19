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監視器畫面直擊「長尾怪」詭異竄逃　女屋主驚呼：迅猛龍現蹤！

記者張寧倢／編譯

美國出現恐龍蹤跡？一名佛州女性在自家門外裝設監視錄影器，卻在某天夜深人靜時拍到一隻「不明生物」迅速經過，牠只使用2條腿的行走姿勢與長長的尾巴，讓她不禁直呼「肯定是一隻迅猛龍或是小恐龍！」

▲▼佛州女性認為，經過自家門前的不明生物就是「小恐龍」。（圖／翻攝自YouTube／Handle with care）

▲這名住在佛州的女屋主認為，經過門前的不明生物就是「小恐龍」。（圖／翻攝自YouTube／Handle with care）

根據《福斯新聞》報導，佛州棕櫚海岸（Palm Coast）的女性屋主瑞安（Cristina Ryan）向媒體提供了一段監視器畫面，某天凌晨3時40分許，一隻擁有一條長尾巴的「不明生物」匆匆經過她家門前，影片可以看出牠只用2條腿的行走，不僅速度快，姿勢也很罕見，因此瑞安向《福斯新聞》表示，「也許是我看太多遍《侏儸紀公園》，但我看到的分明是迅猛龍或是其他的小恐龍。」

瑞安解釋，這隻不明生物用後腳行走的姿勢就像是迅猛龍，身邊朋友告訴她這可能是大型鳥類或火雞，但她覺得不合理，「因為牠看起來有前腳，雖然不確定，但我還是覺得那是迅猛龍。」影片透過新聞曝光後，許多觀眾紛紛留言猜測牠究竟是何種生物，有人認為是科摩多巨蜥或是某種巨型鬣蜥，也有人認為是翹著尾巴的狐狸、黃鼠狼等動物。

原文至今已經突破2600次轉發，其中一名網友冷靜表示，這很明顯就是一隻走失的寵物狗，頭部反光部份可能是牠的項圈或標示牌，所謂的尾巴也很可能只是一條寵物牽繩。然而一名網友也留言力挺瑞安，「這絕對是恐龍，畢竟2020年已經發生超多怪事，延續到2021年也不足為奇，一切都可能發生。」

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