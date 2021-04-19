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西點軍校40年來最嚴重作弊案　開除8人後判53人留級

▲▼西點軍校為美國著名軍校，錄取率僅12%。（圖／達志影像／美聯社）

▲西點軍校為美國著名軍校，錄取率僅12%。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者徐于文／綜合外電報導

美國著名大學西點軍校（West Point Military Academy）近日發生嚴重作弊醜聞，調查後8名相關學生遭開除，53名學生留級，52名學生運動員比賽資格也被取消。學院負責人表示，「西點畢業生須無可挑剔，軍人在生活、領導及表現中的榮譽原則不可動搖。」

西點16日發出聲明，2020年5月「線上」微積分考試涉嫌作弊的72名大一與1名大二學生，僅4名確認無過，2名因證據不足而指控被撤銷，6名在調查期間自動休學，51名學生懲處「暫時離校」留級一年，2名留級6個月，另外8名學生直接開除，其中3名接受參加「軍官學院導師計畫」，將服役一年後重新申請學院。所有相關學生也將收到「F」成績，並失去軍校階級與特權，包括代表學院機會，52名學生已取消運動員身分。

校長威廉斯（Lt. Gen. Darryl A. Williams）中將強調，品格教育在學校極為重要，「西點軍校必須成為培養軍官的黃金標準。」

西點軍校也將終止2015年設立的「自主認錯」政策，原旨在鼓勵學生遵守榮譽原則，承擔責任，但成效不大，將直接取消。此次作弊事件的55名學生在收到指控後，立刻坦白承認，並透過「自主認錯」政策逃脫開除後果。

此事件是西點軍校近40年來最大作弊醜聞，1976年曾發生153名學生在電機工程考試作弊，遭學校開除，後有90名學生恢復學籍。

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