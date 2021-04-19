哈利可能返美時間曝光！有望陪女王過95歲生日　傳查爾斯有1心願

▲英國王子哈利17日參加菲利浦親王喪禮。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

隨著英國菲利普親王（Prince Philip）葬禮落幕，外界也開始猜測哈利王子啟程返美的日子。儘管哈利返回美國的確切日期航班並未對外公布，但王室消息人士指出，哈利可能推遲飛返洛杉磯的時間，以便陪伴女王伊莉莎白二世在21日的95歲大壽。此外，查爾斯王儲也希望透過哈利在英國的這段時間，增進2人之間的父子感情。

綜合太陽報、每日郵報報導，哈利為了出席菲利普親王葬禮在11日飛抵家鄉英國，外傳當時準備在英國停留一週。但消息人士指出，如今他已預訂沒有指定日期航班的返美機票，而這也意味著，他陪伴女王度過第一個沒有菲利普親王在身邊的95歲大壽可能性大幅提升，「如果一切順利，他可以留下來陪女王過生日。」

▲外傳查爾斯王儲也想利用哈利在英國的這段時間，增進2人之間的父子感情。（圖／達志影像／美聯社）

此外，據悉查爾斯王儲也想利用哈利在英國的這段時間，增進2人之間的父子感情。消息指，「有傳聞說，查爾斯王儲將與哈利在溫莎附近散步，共度一段時間。」

時間拉回4月17日，哈利參加祖父菲利普親王的葬禮，儘管他與威廉沒有並肩行走，但也因劍橋公爵夫人凱特巧妙放慢腳步，讓兄弟倆破冰單獨對話，這也是2人首度公開交談。外界分析，這是哈利威廉雙方和解所踏出的第一步。

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此前有消息指出，哈利與威廉進行約2小時的和平交談，且2人在菲利普親王葬禮結束後，與父親查爾斯王儲見面。消息人士透露，2人均渴望有多些時間與家人相處，展現對女王的支持，「他們希望一家人能在同個時區相聚一次。」

先前有傳聞指出，哈利可能在當地時間11日返回美國，陪伴孕妻梅根及兒子亞契。但《Hello》雜誌指出，哈利可能會選擇在英國多待幾日，理由正是女王21日的95歲大壽，「如果他在如此特別的場合去陪女王陛下，女王無疑會感動的。」

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