　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

咖啡女店長「超胸」！蜜白雪乳狂搖晃引爆動　網：想念媽媽的味道

▲▼泰國網紅Juniijune擔任咖啡廳一日店長。（圖／翻攝自Juniijune抖音）

▲泰國網紅Juniijune擔任咖啡廳一日店長。（圖／翻攝自Juniijune抖音）

記者羅翊宬／綜合報導

正所謂醉翁之意不在酒，去咖啡廳放鬆時，除了想度過專屬文青的時間，還渴望來一場美麗的邂逅！一名身材火辣的正妹女店長變實現了您的夢想，只見她身穿淡紫色低胸細肩帶露背連身褲「袒胸露背」，白泡泡幼咪咪的雪潤美乳不斷搖晃，讓國內外的網友都為之瘋狂。

▲▼泰國網紅身材性感火辣。（圖／翻攝自Instagram@junijune_wanida）

▲泰國網紅身材性感火辣。（圖／翻攝自Instagram@junijune_wanida）

綜合外媒報導，該名女店長其實是泰國當地知名的情色界網紅Juniijune，她在抖音（Tiktok）上傳該段影片，表示自己擔任咖啡廳的「一日店長」，她在製作咖啡、調放奶精時，露出粉嫩的香肩、美背，而胸前豐滿且未被完全覆蓋的巨乳則是隨著她的舉動、一顰一笑而晃動，男網友們紛紛表示，想念起母乳的味道，要喝爆「自附乳球」的咖啡廳。

不過其實這些影片對於Juniijune來說根本不算什麼！因為身為情色界網紅的她，其實本身有在知名色情影片平台開設帳戶，除了有各種必備的火辣性感照，還有她裸露，進行「自我安慰」的影片。

這一段泡咖啡的影片讓網友們暴動，「其實我真的單純想喝奶」、「給我一杯拿鐵謝謝」、「也太羨慕那裡的男店員了吧」、「我想教妳如何『泡咖啡』。」

@juniijune_6969 ♬ โคตรพิเศษ - (Ost. แปลรักฉันด้วยใจเธอ) - Billkin

顧腸道、幫助代謝！曾國城大推的益生菌下殺2980元

ET快訊
男沒走斑馬線遭撞求償1999萬　法官「賠償不是中樂透」判賠1
限時3天！學生拿「這分數」考卷　免費換達美樂6吋披薩
快訊／高雄死亡車禍！　砂石車輾斃25歲女騎士
荳荳遭批「濫用影響力」公審！她逆風發文：意圖毀了采子、何孟遠
高雄市總算下雨了！山區累計雨量出爐　南水局曝最新水情

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓驚現「雙突變」新冠變種病毒！當局首次證實...已9人染疫

英媒曝哈利返英奔喪「王室冷眼待見」！葬禮小動作洩「焦慮心情」

去世父親託夢2數字！女夢到「手機爆炸」　隔天樂透爽中2個頭獎

南非「桌山」森林大火燒進開普敦大學　200年圖書館陷火海

媽和小王私奔離家！16歲兒懷恨苦追10年　埋伏身邊將2人殺害

大阪將籲請發布第3次緊急狀態！防疫升級無效　單日增1220例創新高

習近平點頭參加氣候峰會！拜登上任後首同框　中美關係成焦點

哈利可能返美時間曝光！有望陪女王過95歲生日　傳查爾斯有1心願

咖啡女店長「超胸」！蜜白雪乳狂搖晃引爆動　網：想念媽媽的味道

台灣排名最低！CIA公布2021全球預估生育率　職業婦女不敢生

峮峮想念小鬼「讓他開心地離開」　生日見粉絲..李佳穎第一個衝上台！

高雄甲仙震威宮「過火」跌成一團　24人燒燙傷送醫！驚悚影片曝光

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

太久沒微波包子「豪氣設5分鐘」　暗黑成品狂冒煙網笑：發爐了！

婦搭高鐵大聲講電話...乘客勸說　她竟脫口罩起身嗆：妳才吵死！

李玖哲感謝「So Red」：都是我的家人　姚元浩曝江宏傑聽他唱歌「一直抽動」

買2萬家具等不到師傅到家組裝　客服無人回...IKEA：願退安裝費

只要想做！全世界都會幫助你　輪椅男無畏困難勇隨媽祖進香

吳宗憲點歌《雙截棍》也能唱　《浪子回頭》MIX成名曲揪大合唱

貝童彤「破尺度」婚紗照藏1年曝光！　爆料老公：偷捏他屁股就會笑ＸＤ

南韓驚現「雙突變」新冠變種病毒！當局首次證實...已9人染疫

英媒曝哈利返英奔喪「王室冷眼待見」！葬禮小動作洩「焦慮心情」

去世父親託夢2數字！女夢到「手機爆炸」　隔天樂透爽中2個頭獎

南非「桌山」森林大火燒進開普敦大學　200年圖書館陷火海

媽和小王私奔離家！16歲兒懷恨苦追10年　埋伏身邊將2人殺害

大阪將籲請發布第3次緊急狀態！防疫升級無效　單日增1220例創新高

習近平點頭參加氣候峰會！拜登上任後首同框　中美關係成焦點

哈利可能返美時間曝光！有望陪女王過95歲生日　傳查爾斯有1心願

咖啡女店長「超胸」！蜜白雪乳狂搖晃引爆動　網：想念媽媽的味道

台灣排名最低！CIA公布2021全球預估生育率　職業婦女不敢生

女星認了「懷孕期間愛看謎片」！　富二代尪突拋1問題…全場羞爆

五GO挺桃猿 桃園市民月開跑！好康拿不完

D胸仙女禮生「信眾摸我屁股」氣炸制止：竟趁酒醉起色膽

南韓驚現「雙突變」新冠變種病毒！當局首次證實...已9人染疫

滴妹女扮男裝撞臉Hook！　「緋聞男友悄留言」網：被閃瞎

柴犬逛馬路...駕駛急剎車輛回堵　警拿「美食」誘牠回人行道

小資男年辦3張卡！曝2021「這3張卡」無腦刷　用對喝免錢咖啡

英媒曝哈利返英奔喪「王室冷眼待見」！葬禮小動作洩「焦慮心情」

大老闆約家裡喝酒面試！每週陪吃飯　給「雙倍薪水」：當朋友而已

去世父親託夢2數字！女夢到「手機爆炸」　隔天樂透爽中2個頭獎

Albee被潑水「渾圓亮點現形」　走光黑Bra…網暴動：太透了

國際熱門新聞

長期性霸凌！日14歲女生失蹤38天　雪溶後遺體露出

AIT：拜登對台首批軍售「M109A6自走砲」

台灣洗版日本各大報頭條！日學者：從沒看過

摔角正妹6年400場完敗！上億豪宅住成「垃圾屋」

在太空去世恐被吃掉！遺體成火星任務大問題

影／騎士鑽公車縫遭輾斃！腸胃噴濺慘死

5枚火箭襲擊伊拉克空軍基地　至少5傷

俄羅斯報復　宣布驅逐捷克20名外交官

凱特「貼心1舉動」促威廉哈利交談

外國女記者在台剖腹產　大讚醫療服務超強

拜登外交亮紅燈　外媒點名台灣！

為758元！他賭吞50顆蛋　吃42顆慘死

特斯拉疑「自駕撞路樹」2死！　警：駕駛沒人

2021全球預估生育出爐！台灣吊車尾

更多熱門

相關新聞

正妹店長彎腰泡咖啡　車頭燈掉出

正妹店長彎腰泡咖啡　車頭燈掉出

近來網路上瘋傳數段、一共25秒的影片，一名身材火辣的咖啡店女店長製作咖飲品，彎腰過程頻頻露出豐滿上圍，引發大批網民暴動熱議。原來，該名正妹當天是在店家擔任「一日店長」，真實身分其實是泰國網紅Juniijune。

總價7億！菲律賓破獲「200噸非法捕撈巨蚌」

總價7億！菲律賓破獲「200噸非法捕撈巨蚌」

網紅吳享宸公祭　哥：希望大家記得他的微笑

網紅吳享宸公祭　哥：希望大家記得他的微笑

「很有女朋友Fu」盜東南亞小模照誘性交易

「很有女朋友Fu」盜東南亞小模照誘性交易

3歲女童飛奔過馬路遭直撞輾斷手腳

3歲女童飛奔過馬路遭直撞輾斷手腳

關鍵字：

東南亞要聞泰國網紅一日店長Juniijune奶精奶球

讀者迴響

熱門新聞

控鄧福如外遇！美甲師再爆「幫你舔舔」對話紀錄

台中深夜惡火　疑小孩玩打火機釀3死

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

友人證實采子也劈腿！　「交往邱鋒澤1年半」揭他崩潰慘況

影／《全明星運動會》錄影爆火藥味

徐睿知難親近朴敘俊！網挖吻戲分析「他很會看人」

紫衣男台鐵打女人！拖到車廂間「飛踢踹頭」

何孟遠深夜直播再道歉！請求「不要罵元元和敬宣」

邱鋒澤簽下采子2個月後交往！見被罵曾心疼發聲

何孟遠：有人叫我去死一死　《全明星》湧入安慰

3童疑玩打火機　女兒被燒死！父痛心：我唯一的孩子啊

白沙屯媽超靈！28歲男進香1天　女生主動要LINE

獨立到讓人心疼！7歲童「1個人入學」安靜報到

即／台中深夜惡火　3童無生命跡象

買IKEA另付安裝費！他下班衝回家等嘸師傅　打客服傻眼

更多

最夯影音

更多
峮峮想念小鬼「讓他開心地離開」　生日見粉絲..李佳穎第一個衝上台！

峮峮想念小鬼「讓他開心地離開」　生日見粉絲..李佳穎第一個衝上台！
高雄甲仙震威宮「過火」跌成一團　24人燒燙傷送醫！驚悚影片曝光

高雄甲仙震威宮「過火」跌成一團　24人燒燙傷送醫！驚悚影片曝光

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

太久沒微波包子「豪氣設5分鐘」　暗黑成品狂冒煙網笑：發爐了！

太久沒微波包子「豪氣設5分鐘」　暗黑成品狂冒煙網笑：發爐了！

婦搭高鐵大聲講電話...乘客勸說　她竟脫口罩起身嗆：妳才吵死！

婦搭高鐵大聲講電話...乘客勸說　她竟脫口罩起身嗆：妳才吵死！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面