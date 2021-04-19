咖啡女店長「超胸」！蜜白雪乳狂搖晃引爆動　網：想念媽媽的味道

▲泰國網紅Juniijune擔任咖啡廳一日店長。（圖／翻攝自Juniijune抖音）

記者羅翊宬／綜合報導

正所謂醉翁之意不在酒，去咖啡廳放鬆時，除了想度過專屬文青的時間，還渴望來一場美麗的邂逅！一名身材火辣的正妹女店長變實現了您的夢想，只見她身穿淡紫色低胸細肩帶露背連身褲「袒胸露背」，白泡泡幼咪咪的雪潤美乳不斷搖晃，讓國內外的網友都為之瘋狂。

▲泰國網紅身材性感火辣。（圖／翻攝自Instagram@junijune_wanida）

綜合外媒報導，該名女店長其實是泰國當地知名的情色界網紅Juniijune，她在抖音（Tiktok）上傳該段影片，表示自己擔任咖啡廳的「一日店長」，她在製作咖啡、調放奶精時，露出粉嫩的香肩、美背，而胸前豐滿且未被完全覆蓋的巨乳則是隨著她的舉動、一顰一笑而晃動，男網友們紛紛表示，想念起母乳的味道，要喝爆「自附乳球」的咖啡廳。

不過其實這些影片對於Juniijune來說根本不算什麼！因為身為情色界網紅的她，其實本身有在知名色情影片平台開設帳戶，除了有各種必備的火辣性感照，還有她裸露，進行「自我安慰」的影片。

這一段泡咖啡的影片讓網友們暴動，「其實我真的單純想喝奶」、「給我一杯拿鐵謝謝」、「也太羨慕那裡的男店員了吧」、「我想教妳如何『泡咖啡』。」

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