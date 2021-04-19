台灣排名最低！CIA公布2021全球預估生育率　職業婦女不敢生

▲CIA數據顯示，非洲國家預測生育率最高，倒數第一則為台灣。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

美國中情局（CIA）日前公布全球227個國家與地區的2021年總和生育率（fertility rate）預測數據，台灣在排名中吊車尾，成為世界上預估生育率最低的國家。值得注意的是，倒數5名全都是亞洲國家，緊接在台灣之後，韓國、新加坡、澳門與香港都面臨低出生的人口危機。

根據《Big News Network》報導，美國CIA數據顯示，預計台灣2021年生育率將為1.07，也就是每位15歲至45歲的育齡女性將僅生育1.07名子女，成為全球預估生育率最低的國家。而預估生育率達到6.91的西非國家尼日，則成為世界排名第一的國家，排名前10位皆屬非洲國家，倒數5名則全為亞洲國家或地區。

▲2021年全球227個國家或地區中，生育率最低的將是台灣。（圖／翻攝自CIA官網）

報導稱，新冠肺炎導致全球各國人口出生率大幅降低，恐影響國家經濟狀況與人口健康，台灣雖然防疫表現出色，但生育率卻持續下降。據內政部統計，去年台灣新生兒數量僅16萬5249人，創下歷史新低，死亡人數首次超越出生人口。2021年第一季度的出生人數為3萬49617人，比去年同期下降13.6%，死亡人數比新生兒多出1萬2709人，人口自然增長連續3個月呈現負成長。

報導引述專家表示，如果台灣出生率繼續下降，可能會阻礙經濟成長，支持社會安全福利網絡將出現挑戰。研究發現，已開發國家的出生率與生育率普遍較低，因為女性懂得避孕，也擁有工作，許多台灣婦女白天上班，晚上回家後還要處理家務，成為台灣總體出生人口難以增加的原因之一。

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