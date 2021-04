拜登外交亮紅燈　外媒點名台灣！「台海危機恐讓美陷入軍事衝突」

▲拜登上任將滿3個月,美媒揭露,拜登目前正面臨的外交問題仍十分嚴峻。(圖/路透社)

記者葉睿涵/綜合報導

美國總統拜登(Joe Biden)自今年1月20日就任以來,已將滿3個月。外媒提醒,目前的國際情勢緊張,台灣、烏克蘭和伊朗這3個拜登政府外交上的潛在危機都「亮起了紅燈」,而中國也是美國的最大挑戰,拜登的外交政策或許有必要進行改變。

據美國新聞網站Axios報導,在拜登上任將滿3個月之際,俄羅斯在烏克蘭邊境部署的軍隊人數上升至8萬人、中國共軍派出25架戰機進入台灣防空識別區、啟動高濃縮鈾的伊朗納坦茲地下核設備也發生爆炸事件。

Ukraine, Taiwan and Iran’s nuclear program always loomed large on the menu of potential crises Biden could face.



But over the last several days, the lights have been blinking red on all three fronts all at once. https://t.co/GhU3qS0QCx