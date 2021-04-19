拜登外交亮紅燈　外媒點名台灣！「台海危機恐讓美陷入軍事衝突」

▲拜登上任將滿3個月，美媒揭露，拜登目前正面臨的外交問題仍十分嚴峻。（圖／路透社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）自今年1月20日就任以來，已將滿3個月。外媒提醒，目前的國際情勢緊張，台灣、烏克蘭和伊朗這3個拜登政府外交上的潛在危機都「亮起了紅燈」，而中國也是美國的最大挑戰，拜登的外交政策或許有必要進行改變。

據美國新聞網站Axios報導，在拜登上任將滿3個月之際，俄羅斯在烏克蘭邊境部署的軍隊人數上升至8萬人、中國共軍派出25架戰機進入台灣防空識別區、啟動高濃縮鈾的伊朗納坦茲地下核設備也發生爆炸事件。

Ukraine, Taiwan and Iran’s nuclear program always loomed large on the menu of potential crises Biden could face.



But over the last several days, the lights have been blinking red on all three fronts all at once. https://t.co/GhU3qS0QCx — Axios (@axios) April 18, 2021



報導稱，儘管拜登政府一直都十分清楚，這3個國家是美國的外交潛在危機，但這3個「警示燈」在過去的一週內，竟同時亮起紅燈，讓人不得不提高警惕。報導也提及，中國入侵台灣的風險比較低，但台海危機「很可能讓美國直接陷入軍事衝突」。

CNN也指出，拜登自上任以來便一直在調整其外交政策，不過最近頻頻在台灣週邊和南海展開軍事演習，並對香港加強管制的中國，是拜登政府的主要挑戰。美國目前的對中政策「未經全面測試」，不過還好，所有事正在按計劃進行，各國也跟隨美國的腳步，對涉嫌侵犯新疆維吾爾族人權的中國官員祭出制裁。

CNN認為，這些挑戰對一直以來就擅於處理外交問題的拜登而言並非難事，他的困難在於美國的實力將在這段時間內受到侵蝕，因此其外交政策應將重點放在如何因應外界的反應，而非如往常般一味地按照自己的計劃走。