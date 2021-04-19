拜登外交亮紅燈　外媒點名台灣！「台海危機恐讓美陷入軍事衝突」

▲拜登上任將滿3個月，美媒揭露，拜登目前正面臨的外交問題仍十分嚴峻。（圖／路透社）
記者葉睿涵／綜合報導
美國總統拜登（Joe Biden）自今年1月20日就任以來，已將滿3個月。外媒提醒，目前的國際情勢緊張，台灣、烏克蘭和伊朗這3個拜登政府外交上的潛在危機都「亮起了紅燈」，而中國也是美國的最大挑戰，拜登的外交政策或許有必要進行改變。
據美國新聞網站Axios報導，在拜登上任將滿3個月之際，俄羅斯在烏克蘭邊境部署的軍隊人數上升至8萬人、中國共軍派出25架戰機進入台灣防空識別區、啟動高濃縮鈾的伊朗納坦茲地下核設備也發生爆炸事件。
Ukraine, Taiwan and Iran’s nuclear program always loomed large on the menu of potential crises Biden could face.— Axios (@axios) April 18, 2021
But over the last several days, the lights have been blinking red on all three fronts all at once. https://t.co/GhU3qS0QCx
報導稱，儘管拜登政府一直都十分清楚，這3個國家是美國的外交潛在危機，但這3個「警示燈」在過去的一週內，竟同時亮起紅燈，讓人不得不提高警惕。報導也提及，中國入侵台灣的風險比較低，但台海危機「很可能讓美國直接陷入軍事衝突」。
CNN也指出，拜登自上任以來便一直在調整其外交政策，不過最近頻頻在台灣週邊和南海展開軍事演習，並對香港加強管制的中國，是拜登政府的主要挑戰。美國目前的對中政策「未經全面測試」，不過還好，所有事正在按計劃進行，各國也跟隨美國的腳步，對涉嫌侵犯新疆維吾爾族人權的中國官員祭出制裁。
CNN認為，這些挑戰對一直以來就擅於處理外交問題的拜登而言並非難事，他的困難在於美國的實力將在這段時間內受到侵蝕，因此其外交政策應將重點放在如何因應外界的反應，而非如往常般一味地按照自己的計劃走。
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