抱怨不能提台港！《鬥陣特攻》韓選手脫口「想賺中國錢就得當中國狗」

▲南韓電競戰隊「首爾王朝」旗下選手Saebyeolbe。（圖／翻攝自微博）



實習記者周依儒／綜合報導

南韓「鬥陣特攻」（OverWatch）電競戰隊「首爾王朝」，旗下選手「Saebyeolbe」日前直播時，抱怨在中國都不能提到香港和台灣，搞得他都不知道要怎麼說話，甚至脫口「如果要賺中國的錢就必須當中國的狗」，引發中國網友怒火，灌爆首爾王朝的微博，要求戰隊出來道歉。

▲中國網友翻譯的Saebyeolbe全文。（圖／翻攝自微博）



綜合外媒報導，Saebyeolbe本月12日在直播平台twitch 中和收看觀眾聊到了兩岸問題，他抱怨，「在中國，台灣不能說台灣，香港不能說香港，搞得我話都不知道怎麼講了，我乾脆就不說話了，實在不知道為甚麼不能這麼說，反正就是不能講，好像是他們說一個中國還什麼的吧。」

Saebyeolbe還大吐苦水，「從一開始中國就不認可香港和台灣這兩個國家，隊伍說，如果你想賺中國人的錢，就要當中國的狗，所以我現在就當中國人的狗，中文都認真學了，我連『謝謝你的禮物』的中文都會講，我中文說得可好了！」

▲Saebyeolbe驚人言論引起中國網友怒火。（圖／翻攝自微博）



驚人言論一出後，立即被懂韓文的中國網友翻譯放上當地論壇公審，許多網友氣的直批Saebyeolbe辱華，「首爾王朝給我立刻出來道歉」、「想來中國賺錢就是得認清這個事實」、「什麼叫想賺中國人的錢就得當狗」、「讓他學個中文都嫌委屈了？」、「他還在鬥魚（中國直播平台）呢」。

▲▼Saebyeolbe道歉文。（圖／翻攝自微博）



事發後，Saebyeolbe也在13日開通微博帳號，並PO出親筆道歉信，「想再次為我個人直播的不當言論道歉，因此寫下了這封致歉信，雖然我在中國開始個人直播的時間並不長，但是我在此期間一直在努力學習中文，以便能與喜愛我的中國粉絲們積極溝通。」他也表示，自己明白在話說出來的瞬間已經傷害了許多粉絲的心，以後他會記取本次教訓，努力成為一名能夠為自己言行負責的職業選手。