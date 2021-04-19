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世界最大冰山融化！　美中心：「A86a」體積小到無法再用衛星追蹤

▲▼冰山「A86a」。（圖／翻攝自「US National Ice Center」）

▲冰山「A86a」體積快速縮小。（圖／翻攝自「US National Ice Center」）

記者張靖榕／綜合外電報導

世界上最大的冰山自2017年形成以來，至今已近4年，但新近傳出一項壞消息 ─ 冰山開始融化成碎冰，而且已經小到衛星無法再繼續追蹤。

綜合外電報導，冰山「A86a」在2017年7月從南極半島的「拉森C冰棚」（Larsen C ice shelf）裂解出來後，成為世界上最大的冰山，體積達到5,800立方公里。不過美國國冰中心（US National Ice Center）指出，經過近4年時間後，衛星圖顯示如今「A86a」已分裂成數已千萬計的小碎塊，而這些碎塊已經小得無法再透過衛星追蹤。

「A86a」裂解後的2年間並未離開「拉森C冰棚」太遠，移動的距離非常小，直到被往東北方向的強力水流帶走後，在當時引起相關人員的憂慮。去年12月，「A86a」隨著水流往東北走，依照其行徑軌跡很可能會撞上英國在南大西洋的屬地「南喬治亞島」（South Georgia），並造成島嶼上多樣化的野生物種遭受衝擊。

一架英國皇家空軍偵察機被派遣前往拍下「A68a」的照片，為讓專業人員研究估計是否會撞上南喬治亞島。不過「A86a」已經縮小至4,200平立方公里，今年1月份有數個冰山再分裂出去後，「A86a」已再大幅縮小。

最新一張空拍圖在17日拍下，當天的「A86a」已經急速縮小成3乘2海里（約等於5.55公里乘以3.7公里）。幫南極洲冰山命名、追蹤和歸檔的美國國冰中心，只針對最至少20立方海里，或長度10海里以上的冰上進行追蹤，他們證實「A68a」已經不符合資格。

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