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AIT：拜登對台首批軍售「M109A6自走砲」！　陸軍3年內分批接裝

▲▼M109A6自走砲由於射速高又有裝甲保護，因此只要最低限度的防爆工事保護，就能在敵火下進行反砲戰。（圖／US Army）

▲M109A6自走砲由於射速高又有裝甲保護，因此只要最低限度的防爆工事保護，就能在敵火下進行反砲戰。（圖／US Army）

記者張靖榕／綜合報導

美國拜登政府將進行對台新一波軍售，美國在台協會台北辦事處（AIT/T）已知會我方，有關M109A6自走砲軍售案的事宜。我陸軍計畫自2013年至2015年間分批接裝，今年則會先開始附屬設施整建的前置作業。

M109A6自走砲軍售案在美國前任總統川普時期即已傳出售台，我陸軍也以「銳霆專案」和「新型155公厘火砲精準彈藥」為名建案並在今年編列預算，不過直至川普1月21日卸任前均未有進一步消息。

根據《聯合報》報導，「銳霆專案」和「新型155公厘火砲精準彈藥」的全案發價書信函已於去年由蔡總統核定，遞交美方辦理。報導引述高層證實，美國在台協會台北辦事處（AIT/T）3月即已告知我方，近期美國國防部國防安全合作署（DSCA）將就M109A6自走砲售台案進行知會國會程序的公告。

高層指出，「銳霆專案」2020年編列173億8523萬1千元，將購入美軍新型M109A6自走砲及其附屬裝備，2021年已進行前人員、設施、料件等前置作業，計畫在2013年至2015年間分批接裝。據了解，由於軍購預算排擠，全案初期已降大幅降低採購數，改採購40輛。

根據M109A6的樣本數據蒐集指出，M109砲系列已從1963年量產至今，其中一個構型的M109A6自走砲為美國砲兵部隊的主力火炮，除了砲塔內部加裝防彈內襯提升保護乘員的能力，半自動彈藥裝填系統也運許維持較高的持續射速。此外，M109A6的自動射擊管制系統（AFCS）、全球定位／導航系統與單頻地空無線電系統（SINCGARS）等，均是其他構型沒有配備的系統，因此A6構型能夠獨立作戰，從接獲射擊命令到發射第一發砲彈，期間耗時僅不到1分鐘。

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