藍營與陶德會晤不提「反美豬」3天後啟動公投宣講　綠營5月響號角

▲江啟臣主持「828反萊豬拼公投全台宣講動」記者會。（圖／記者周宸亘攝）



記者陶本和／台北報導

美國總統拜登（Joe Biden）的摯友美國前參議員陶德（Chris Dodd）日前訪台，並與跨黨派立委會晤；不過，強力主張「反美豬」的國民黨，會中黨籍立委蔣萬安、陳以信，全場隻字未提。不過，經過3天，國民黨大動作召開記者會，啟動500場宣講、2場大型造勢，力拼8月公投；而民進黨方面，也正密集籌備基層說明，預計5月啟動。

陶德在15日與朝野立委會晤，會中邀請國民黨立委蔣萬安、陳以信；民進黨立委王定宇、羅致政；民眾黨立委高虹安，以及無黨籍立委林昶佐。據悉，在會晤一開始，陶德開宗明義就表示，他是代表拜登訪台，希望能收整各方建議，他會帶回給拜登政府。

因此，這場會晤被台灣各界認為，是國民黨長期抗議「反美豬」立場的最好機會，聲音有望直達拜登政府核心。不過，諸多與會人士皆證實，包括身為衛環委員會立委的蔣萬安、國民黨「不分區」的陳以信，對於「開放美豬進口」的議題隻字未提，而美方也未主動談及此事。

不過，國民黨在3天後，由主席江啟臣大動作召開記者會，正式啟動全台宣講，要在4月、5月間將在73個區域立委選區辦理基層內部講習，5月底展開500場以上的街頭宣講，而7至8月規劃舉辦二場大型活動，讓民眾可以持續關注公投議題，以衝高8月28日的公投投票率。

在記者會上，反萊豬公投推動小組執行長、國民黨立委林為洲則表示，這次公投就是打臉民進黨的公投，過去民進黨把公投綁大選，一再批評國民黨執政時是鳥籠公投，然後全面執政後，經歷一次公投綁大選，發現對執政不利就修法與大選脫鉤。

對於國民黨來勢洶洶的公投作戰佈局，民進黨方面也早已做好迎戰準備，身兼黨主席的蔡英文已經拍板，執政團隊「不提對案」，將強化說明，讓民眾了解對公投的態度。

民進黨發言人謝佩芬表示，民進黨會依照自己的節奏進行，不會隨他黨起舞。她強調，如果只是用政治操作而迴避整體國家發展政策，民眾還是會看出來，是誰在利用公投做政治對抗，以謀取自己的政治利益。

▼總統蔡英文在官邸款宴陶德訪團。（資料照／總統府提供）

