在太空去世怎麼辦？遺體成「火星任務」大問題　專家曝：會被吃掉

▲火星任務可能導致太空人不幸喪命，因此該如何處理太空人遺體是個問題。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

美國太空總署（NASA）即將展開備受期待的火星任務，不過最近外媒提出了一個有趣的問題，如果太空人在前往火星的路途中不幸逝世的話，那NASA會如何處理他們的遺體？據悉，NASA目前未有具體的處理方法，但專家卻表示，也許這些遺體將成為其他太空人在缺乏糧食時的食物。

綜合《每日星報》等外媒報導，NASA自60年前成立以來，已有21名太空人在任務中喪命。不過，隨著NASA正在籌備人類首次對火星任務，外媒認為，死亡人數勢必會攀升，因為這些前往火星的探險者需要在太空船內度過至少7個月，而這是人類從未有過的挑戰。

▲太空人必須在太空船中待7個月才能抵達火星。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

報導稱，如果這些太空人在旅途中倖存下來並成功抵達火星的話，他們就會立刻面臨惡劣的環境，但一旦有任何一位太空人不幸逝世的話，他的遺體則需要待在太空數個月，或甚至數年，才能返回地球。

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那這些被迫「滯留太空」的屍體該如何解決呢？專家們提出了幾個建議，其一，NASA可以選擇將屍體送入太空，其二，將太空人的遺體直接埋葬在火星，讓火星擁有第一個地球人的墳墓。不過，這具遺體需要先被焚化，以免污染火星表面。

科學網站「大眾科學」指出，也許太空人們還會面臨另一種可能性，如果一名太空人在1.7億英里外的火星去世的話，他的遺體或許可以被冷藏或凍乾。不過，當其他太空人的食物都被吃光，或是當他們缺乏食物時，這具遺體可能會變成他們僅存可以吃的東西。

▲NASA目前未有具體的處理遺體方法。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

NASA的工作人員康利（Catherine Conley）表示，目前國際和NASA都尚未就太空人在任務中死亡該如何處理，提出具體的處理方法。不過SpaceX公司執行長馬斯克（Elon Musk）曾說過，「如果你想去火星，那就做好死亡的準備吧。」

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