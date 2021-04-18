　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

O罩杯AV女優3度出馬選加州州長！　政見主打娛樂業：包您滿意

▲▼O罩杯AV女優3度出馬選加州州長　政見主打娛樂：包您滿意。（圖／推特／@realmarycarey）

▲瑪麗凱莉表態參選加州州長，引發熱議。（圖／推特／@realmarycarey）

記者王佩翊／編譯

美國加州州長紐森因為違反防疫規定，遭民眾連署罷免，目前已經收到超過200萬份簽名，恐難逃罷免命運。而加州最快將會在8月再選州長，如今已有許多人出面表態將出馬州長選舉，其中，宣布將第三度參選的巨乳AV女星瑪麗凱莉（Mary Carey），更是再度躍上媒體版面。

根據《洛杉磯時報》報導，現年40歲的O罩杯性感AV女星瑪麗凱莉早在2003年與2006年就曾經參選加州州長，但是第一次落選，第二次則是因家庭緣故退選，如今第三次參選，她信誓旦旦地表示，上一次參選時自己還年輕，不過這一次已經準備好了。瑪麗在聲明中寫道，「是時候讓一位非主流的政治家用一種新的態度來領導美國了。」

瑪麗的政見主打推進加州的娛樂產業與高科技產業，並且為受疫情影響的小企業提供幫助，同時為街友提供戒毒中心。瑪麗自信地表示，「我也可以向各位保證，不用多久，所有加州人民都會對我的工作表現感到滿意的。」

瑪莉曾經主演多部色情片，而她在2005年曾經受到布希總統的邀請，前往白宮參加晚宴，更是美國史上首位與總統共進晚宴的色情片演員。

事實上，瑪麗直言2003年的那場選舉是一個宣傳手段，不過這次是認真的。據悉，當時她僅獲得2536票。

▼Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

SK-II青春露下殺3349元　母親節超低價僅此一天！

ET快訊
星巴克明起連3天買一送一　「每日限定時間」曝
黃秋生再度來台灣「已領到就業金卡」　國發會證實
張韶涵登陸綜歌唱賽　抖音網紅「當評審」狠批：像油膩舞女
點700元烤蝦15分鐘後「女友不來了」秒棄單！怒槓老闆對話曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

在太空去世怎麼辦？遺體成「火星任務」大問題　專家曝：會被吃掉

亞裔男遭黑人「持刀搶劫」顫抖呼救　直播主衝上制止：XX給我滾開

沒珍奶喝！美國大爆「波霸荒」　海外原物料短缺釀禍

O罩杯AV女優3度出馬選加州州長！　政見主打娛樂業：包您滿意

外媒：澳洲就台海衝突最壞情況做準備！　計畫配合美國迫北京讓步

普丁政敵獄中受折磨！絕食3週求醫療照顧　醫憂心：他隨時會死

台灣洗版日本各大報頭條！　大篇幅報導震驚日學者：從沒看過

輝瑞點頭了！與菅義偉達成協議　9月可獲足夠疫苗供全民接種

網瘋傳「日本護衛艦」圍觀遼寧號！自稱華裔美軍PO照　帳號慘被鎖

人類首次在太空試飛！火星直升機「機智號」明午升空　NASA將直播

高雄郭姓檢舉魔人「3個月8千件」耗費郵資30萬...民怒：好冤啊

機車行打烊遇民眾電池故障求援　老闆收100元工資對方拒：不合理

楊丞琳奪第三再出道！李榮浩甜喊：等你回來　那英《浪姐2》C位…容祖兒笑贏「假想敵Twins」

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

蕭敬騰突襲美容院幫洗頭...粉絲抖到爆　遭誇「眼鏡好好看」他秒回「送給妳!!」

偷蕉賊被逮「綁鐵桿4小時」喪命　農夫遭判刑3年怨：司法不公平！

《當男人戀愛時》破2億！邱澤.許瑋甯合體熱舞　茄子蛋飆主題曲...阿成帥彈電吉他！

全台唯一「帳篷內就能泡湯」❤ 苗栗山林祕境！星空下爽吃燒烤

胡宇威《全明星》第一季下禁愛令！　「戀愛先不要」盼隊員專心訓練

日本超萌刺蝟有「專屬小馬桶」 飼主一開門笑翻：怎麼睡著啦！

在太空去世怎麼辦？遺體成「火星任務」大問題　專家曝：會被吃掉

亞裔男遭黑人「持刀搶劫」顫抖呼救　直播主衝上制止：XX給我滾開

沒珍奶喝！美國大爆「波霸荒」　海外原物料短缺釀禍

O罩杯AV女優3度出馬選加州州長！　政見主打娛樂業：包您滿意

外媒：澳洲就台海衝突最壞情況做準備！　計畫配合美國迫北京讓步

普丁政敵獄中受折磨！絕食3週求醫療照顧　醫憂心：他隨時會死

台灣洗版日本各大報頭條！　大篇幅報導震驚日學者：從沒看過

輝瑞點頭了！與菅義偉達成協議　9月可獲足夠疫苗供全民接種

網瘋傳「日本護衛艦」圍觀遼寧號！自稱華裔美軍PO照　帳號慘被鎖

人類首次在太空試飛！火星直升機「機智號」明午升空　NASA將直播

高雄轎班過火儀式釀災！24信徒腳底燒燙傷1住院　廟方發聲了

陽詠存懷第2胎！　「胚胎出血、子宮頸裂傷」無奈認：心情很憂鬱

在太空去世怎麼辦？遺體成「火星任務」大問題　專家曝：會被吃掉

小貓遭烏鴉攻擊！　暖父救援「揹牠看報紙」感動47萬人：眼眶紅了

19歲男超商買菸遭拒...阿北也幫腔母湯　他火大拿開山刀恫嚇

精子含量2個！老婆宣布懷孕「不孕男臉綠」　DNA一鑑定尷尬了

邀知名部落客賞遊溪北 　攜手痞客邦辦「台南旅．行家」踩線團

亞裔男遭黑人「持刀搶劫」顫抖呼救　直播主衝上制止：XX給我滾開

大馬新人錄音結束　突被問這句...嚇傻驚覺：遇靈異怪象！　

屏東休旅車疑「閃野狗」撞路樹　駕駛不治女兒孫女重傷

女歌手「台上飆高音猝死」　 碰！倒下撞擊全場尖叫

國際熱門新聞

長期性霸凌！日14歲女生失蹤38天　雪溶後遺體露出

外國女記者在台剖腹產　大讚醫療服務超強

摔角正妹6年400場完敗！上億豪宅住成「垃圾屋」

台灣洗版日本各大報頭條！日學者：從沒看過

為758元！他賭吞50顆蛋　吃42顆慘死

致敬親王　凱特戴女王傳承的項鍊

她整型失敗淪「鬼面具」　超慘近況曝

奪命瞬間！他慘遭速球砸頭倒地亡

3歲女童飛奔過馬路遭直撞輾斷手腳

網美擁71萬粉絲！　站6樓牆外尋短

要5歲兒收玩具遭拒　硬漢媽怒了「全塞垃圾袋」

美13歲少年遭警擊斃影片曝！警辯少年持槍

菲利普親王喪禮　英女王獨坐送亡夫

菲利普棺木留下字條　女王署名「3字愛稱」催淚

更多熱門

相關新聞

台灣洗版日本各大報頭條！日學者：從沒看過

台灣洗版日本各大報頭條！日學者：從沒看過

日本首相菅義偉與美國總統拜登16日在白宮進行日美高峰會，全程歷時約2個半小時，會後，雙方發表聯合聲明，並且在聲明中強調台海和平與安定的重要性。這也是日美睽違52年首度在聯合聲明中提及台灣問題，格外引人關注。日本學者小笠原欣幸就PO出日本國內各大報18日的頭條版面表示，「今天日本報紙的頭條都是『台灣』！」

網瘋傳「日本護衛艦」圍觀遼寧號

網瘋傳「日本護衛艦」圍觀遼寧號

人類首次在太空試飛！「機智號」明午升空

人類首次在太空試飛！「機智號」明午升空

跑步機吃人釀1死40傷　美警告：有小孩寵物應停用

跑步機吃人釀1死40傷　美警告：有小孩寵物應停用

美中發表聯合聲明　承諾合作因應氣候危機

美中發表聯合聲明　承諾合作因應氣候危機

關鍵字：

北美要聞加州州長

讀者迴響

熱門新聞

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

正妹YouTuber跳樓輕生！悲留遺言：只有死才能贖罪

「大眼強颱」舒力基登上巔峰　距離最近時間曝

帶狗「坐2位」遭偷拍　她秀車票獲讚

徐睿知難親近朴敘俊！網挖吻戲分析「他很會看人」

影／《全明星運動會》錄影爆火藥味

長期性霸凌！日14歲女生失蹤38天　雪溶後遺體露出

潘穎諄失聯27天！南仁漁港尋獲遺體

辣模25歲買「5棟房」一晚40萬！老司機：唬爛啦

74元吃一頓海底撈！節儉媽超省錢點餐法吃飽飽

貝童彤婚紗照藏1年曝光❤

外國女記者在台剖腹產　大讚醫療服務超強

丟丟妹懷孕胖到93kg！1年瘦成「蟻腰鉛筆腿

獨家／台版《尹食堂》製作人B2洩超狂班底

台北女走下板橋站月台遭輾亡　司機員察看嚇傻

更多

最夯影音

更多
高雄郭姓檢舉魔人「3個月8千件」耗費郵資30萬...民怒：好冤啊

高雄郭姓檢舉魔人「3個月8千件」耗費郵資30萬...民怒：好冤啊
機車行打烊遇民眾電池故障求援　老闆收100元工資對方拒：不合理

機車行打烊遇民眾電池故障求援　老闆收100元工資對方拒：不合理

楊丞琳奪第三再出道！李榮浩甜喊：等你回來　那英《浪姐2》C位…容祖兒笑贏「假想敵Twins」

楊丞琳奪第三再出道！李榮浩甜喊：等你回來　那英《浪姐2》C位…容祖兒笑贏「假想敵Twins」

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

蕭敬騰突襲美容院幫洗頭...粉絲抖到爆　遭誇「眼鏡好好看」他秒回「送給妳!!」

蕭敬騰突襲美容院幫洗頭...粉絲抖到爆　遭誇「眼鏡好好看」他秒回「送給妳!!」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面