普丁政敵獄中受折磨！絕食3週求醫療照顧　醫憂心：他隨時會死

▲醫生認為,俄羅斯反對派領袖納瓦尼健康狀況持續惡化,很有可能隨時會死去。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

被譽為「普丁政敵」的俄羅斯反對派領袖納瓦尼(Alexei Navalny)自入獄以來,健康狀況持續惡化,其私人醫生卻無法入獄探望,導致他被迫絕食抗議,以期獲得應得的醫療照顧。不過醫生卻指出,納瓦尼的鉀濃度已來到了「臨界點」,他很有可能隨時會死去。

據BBC報導,44歲的納瓦尼在3週前提出,自己因脊椎突出導致雙手失去知覺,背部及雙腿疼痛難以行走,但當局卻不准他的醫生入獄探望,於是他絕食抗議,以期獲得應得的醫療照顧。納瓦尼的妻子尤莉亞(Yulia)表示,她的丈夫現在只有76公斤重,比絕食前輕了將近9公斤。

Having received test results we, the doctors of Alexey Navalny, address the head of Federal Penitentiary Service. Due to critical state of health of Alexay Navalny we express our concerns and our readinness to enter into discussion followed by consilium. 1/ pic.twitter.com/cRG2fkq9yk