　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

外媒：澳洲就台海衝突最壞情況做準備！　計畫配合美國迫北京讓步

▲▼12月5日，共機運8擾台。（圖／國防部提供）

▲ 共機運-8先前擾台畫面。（圖／國防部提供）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中共軍機近日大舉擾台，台海局勢成為國際關注焦點。澳洲媒體爆料，坎培拉當局已經著手準備，以因應台灣海峽可能發生的軍事行動。這是美國及其盟友廣泛展現武力的一環，旨在迫使中國在入侵台灣領空的問題上讓步，並放棄孤立台灣。

《澳洲金融評論報》（AFR）16日刊登「隨著緊張升級，坎培拉為台灣衝突做準備」為題的報導指出，有知情人士透露，為應對美中可能為台灣問題爆發的衝突，澳洲國防部正為最壞狀況的做準備，引發軍方內部有關應投入多大範圍及多大程度協助的討論，可能派出潛艦、海上巡邏機、空中加油機及超級大黃蜂戰鬥機，並配合駐關島、菲律賓及日本的美軍行動。

當地經驗豐富的台灣觀察專家樂見政府開始動作，他們警告，中國對台侵略日益加劇，加上美國決心幫助台灣自衛，可能導致局勢失控，演變成災難性的公開衝突。

澳洲國防部長坎貝爾（Angus Campbell）日前在印度區域安全盛會瑞辛納對話（Raisina Dialogue）中也指出，台海衝突將是「災難性的」，並敦促北京透過對話解決分歧，「對於該地區的人民來說，圍繞台灣的衝突將是一場災難性的經歷。這是我們都該努力避免的。」

SK-II青春露下殺3349元　母親節超低價僅此一天！

ET快訊
星巴克明起連3天買一送一　「每日限定時間」曝
黃秋生再度來台灣「已領到就業金卡」　國發會證實
張韶涵登陸綜歌唱賽　抖音網紅「當評審」狠批：像油膩舞女
點700元烤蝦15分鐘後「女友不來了」秒棄單！怒槓老闆對話曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

在太空去世怎麼辦？遺體成「火星任務」大問題　專家曝：會被吃掉

亞裔男遭黑人「持刀搶劫」顫抖呼救　直播主衝上制止：XX給我滾開

沒珍奶喝！美國大爆「波霸荒」　海外原物料短缺釀禍

O罩杯AV女優3度出馬選加州州長！　政見主打娛樂業：包您滿意

外媒：澳洲就台海衝突最壞情況做準備！　計畫配合美國迫北京讓步

普丁政敵獄中受折磨！絕食3週求醫療照顧　醫憂心：他隨時會死

台灣洗版日本各大報頭條！　大篇幅報導震驚日學者：從沒看過

輝瑞點頭了！與菅義偉達成協議　9月可獲足夠疫苗供全民接種

網瘋傳「日本護衛艦」圍觀遼寧號！自稱華裔美軍PO照　帳號慘被鎖

人類首次在太空試飛！火星直升機「機智號」明午升空　NASA將直播

高雄郭姓檢舉魔人「3個月8千件」耗費郵資30萬...民怒：好冤啊

機車行打烊遇民眾電池故障求援　老闆收100元工資對方拒：不合理

楊丞琳奪第三再出道！李榮浩甜喊：等你回來　那英《浪姐2》C位…容祖兒笑贏「假想敵Twins」

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

蕭敬騰突襲美容院幫洗頭...粉絲抖到爆　遭誇「眼鏡好好看」他秒回「送給妳!!」

偷蕉賊被逮「綁鐵桿4小時」喪命　農夫遭判刑3年怨：司法不公平！

《當男人戀愛時》破2億！邱澤.許瑋甯合體熱舞　茄子蛋飆主題曲...阿成帥彈電吉他！

全台唯一「帳篷內就能泡湯」❤ 苗栗山林祕境！星空下爽吃燒烤

胡宇威《全明星》第一季下禁愛令！　「戀愛先不要」盼隊員專心訓練

日本超萌刺蝟有「專屬小馬桶」 飼主一開門笑翻：怎麼睡著啦！

在太空去世怎麼辦？遺體成「火星任務」大問題　專家曝：會被吃掉

亞裔男遭黑人「持刀搶劫」顫抖呼救　直播主衝上制止：XX給我滾開

沒珍奶喝！美國大爆「波霸荒」　海外原物料短缺釀禍

O罩杯AV女優3度出馬選加州州長！　政見主打娛樂業：包您滿意

外媒：澳洲就台海衝突最壞情況做準備！　計畫配合美國迫北京讓步

普丁政敵獄中受折磨！絕食3週求醫療照顧　醫憂心：他隨時會死

台灣洗版日本各大報頭條！　大篇幅報導震驚日學者：從沒看過

輝瑞點頭了！與菅義偉達成協議　9月可獲足夠疫苗供全民接種

網瘋傳「日本護衛艦」圍觀遼寧號！自稱華裔美軍PO照　帳號慘被鎖

人類首次在太空試飛！火星直升機「機智號」明午升空　NASA將直播

高雄轎班過火儀式釀災！24信徒腳底燒燙傷1住院　廟方發聲了

陽詠存懷第2胎！　「胚胎出血、子宮頸裂傷」無奈認：心情很憂鬱

在太空去世怎麼辦？遺體成「火星任務」大問題　專家曝：會被吃掉

小貓遭烏鴉攻擊！　暖父救援「揹牠看報紙」感動47萬人：眼眶紅了

19歲男超商買菸遭拒...阿北也幫腔母湯　他火大拿開山刀恫嚇

精子含量2個！老婆宣布懷孕「不孕男臉綠」　DNA一鑑定尷尬了

邀知名部落客賞遊溪北 　攜手痞客邦辦「台南旅．行家」踩線團

亞裔男遭黑人「持刀搶劫」顫抖呼救　直播主衝上制止：XX給我滾開

大馬新人錄音結束　突被問這句...嚇傻驚覺：遇靈異怪象！　

屏東休旅車疑「閃野狗」撞路樹　駕駛不治女兒孫女重傷

女歌手「台上飆高音猝死」　 碰！倒下撞擊全場尖叫

國際熱門新聞

長期性霸凌！日14歲女生失蹤38天　雪溶後遺體露出

外國女記者在台剖腹產　大讚醫療服務超強

摔角正妹6年400場完敗！上億豪宅住成「垃圾屋」

台灣洗版日本各大報頭條！日學者：從沒看過

為758元！他賭吞50顆蛋　吃42顆慘死

致敬親王　凱特戴女王傳承的項鍊

她整型失敗淪「鬼面具」　超慘近況曝

奪命瞬間！他慘遭速球砸頭倒地亡

3歲女童飛奔過馬路遭直撞輾斷手腳

網美擁71萬粉絲！　站6樓牆外尋短

要5歲兒收玩具遭拒　硬漢媽怒了「全塞垃圾袋」

美13歲少年遭警擊斃影片曝！警辯少年持槍

菲利普親王喪禮　英女王獨坐送亡夫

菲利普棺木留下字條　女王署名「3字愛稱」催淚

更多熱門

相關新聞

網瘋傳「日本護衛艦」圍觀遼寧號

網瘋傳「日本護衛艦」圍觀遼寧號

美國海軍日前公布一張照片，其中2名軍官在馬斯廷號（USS Mustin）驅逐艦上，翹腳看著中國解放軍航空母艦遼寧號，悠哉模樣掀起熱烈討論。日本軍事專家近來又在推特發現一張照片，疑似是有華裔士兵親手拍下一艘日本護衛艦緊跟在遼寧號旁的畫面，馬上在社群媒體上瘋傳。

博鰲首次無台灣團　4000人線下與會

博鰲首次無台灣團　4000人線下與會

美日組抗中陣線　聯合聲明重點一次看

美日組抗中陣線　聯合聲明重點一次看

羅致政：台海納美日安保「周邊有事」範圍

羅致政：台海納美日安保「周邊有事」範圍

美日峰會提台海重要性　綠委：巨人正覺醒

美日峰會提台海重要性　綠委：巨人正覺醒

關鍵字：

台海兩岸紐澳要聞國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

正妹YouTuber跳樓輕生！悲留遺言：只有死才能贖罪

「大眼強颱」舒力基登上巔峰　距離最近時間曝

帶狗「坐2位」遭偷拍　她秀車票獲讚

徐睿知難親近朴敘俊！網挖吻戲分析「他很會看人」

影／《全明星運動會》錄影爆火藥味

長期性霸凌！日14歲女生失蹤38天　雪溶後遺體露出

潘穎諄失聯27天！南仁漁港尋獲遺體

辣模25歲買「5棟房」一晚40萬！老司機：唬爛啦

74元吃一頓海底撈！節儉媽超省錢點餐法吃飽飽

貝童彤婚紗照藏1年曝光❤

外國女記者在台剖腹產　大讚醫療服務超強

丟丟妹懷孕胖到93kg！1年瘦成「蟻腰鉛筆腿

獨家／台版《尹食堂》製作人B2洩超狂班底

台北女走下板橋站月台遭輾亡　司機員察看嚇傻

更多

最夯影音

更多
高雄郭姓檢舉魔人「3個月8千件」耗費郵資30萬...民怒：好冤啊

高雄郭姓檢舉魔人「3個月8千件」耗費郵資30萬...民怒：好冤啊
機車行打烊遇民眾電池故障求援　老闆收100元工資對方拒：不合理

機車行打烊遇民眾電池故障求援　老闆收100元工資對方拒：不合理

楊丞琳奪第三再出道！李榮浩甜喊：等你回來　那英《浪姐2》C位…容祖兒笑贏「假想敵Twins」

楊丞琳奪第三再出道！李榮浩甜喊：等你回來　那英《浪姐2》C位…容祖兒笑贏「假想敵Twins」

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

蕭敬騰突襲美容院幫洗頭...粉絲抖到爆　遭誇「眼鏡好好看」他秒回「送給妳!!」

蕭敬騰突襲美容院幫洗頭...粉絲抖到爆　遭誇「眼鏡好好看」他秒回「送給妳!!」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面