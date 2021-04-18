外媒：澳洲就台海衝突最壞情況做準備！　計畫配合美國迫北京讓步

▲ 共機運-8先前擾台畫面。（圖／國防部提供）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中共軍機近日大舉擾台，台海局勢成為國際關注焦點。澳洲媒體爆料，坎培拉當局已經著手準備，以因應台灣海峽可能發生的軍事行動。這是美國及其盟友廣泛展現武力的一環，旨在迫使中國在入侵台灣領空的問題上讓步，並放棄孤立台灣。

《澳洲金融評論報》（AFR）16日刊登「隨著緊張升級，坎培拉為台灣衝突做準備」為題的報導指出，有知情人士透露，為應對美中可能為台灣問題爆發的衝突，澳洲國防部正為最壞狀況的做準備，引發軍方內部有關應投入多大範圍及多大程度協助的討論，可能派出潛艦、海上巡邏機、空中加油機及超級大黃蜂戰鬥機，並配合駐關島、菲律賓及日本的美軍行動。

當地經驗豐富的台灣觀察專家樂見政府開始動作，他們警告，中國對台侵略日益加劇，加上美國決心幫助台灣自衛，可能導致局勢失控，演變成災難性的公開衝突。

澳洲國防部長坎貝爾（Angus Campbell）日前在印度區域安全盛會瑞辛納對話（Raisina Dialogue）中也指出，台海衝突將是「災難性的」，並敦促北京透過對話解決分歧，「對於該地區的人民來說，圍繞台灣的衝突將是一場災難性的經歷。這是我們都該努力避免的。」

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