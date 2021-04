人類首次在太空試飛！火星直升機「機智號」明午升空　NASA將直播

▲微型直升機「機智號」將在台灣時間19日下午3點30分首次試飛。(圖/翻攝自推特/@NASAJPL)

記者葉睿涵/綜合報導

美國太空總署(NASA)宣布,將在美東時間4月19日凌晨3點30分(台灣時間19日下午3點30分),在火星上嘗試進行火星探測車「毅力號」(Perseverance)微型直升機「機智號」(Ingenuity)的首次試飛。這是人類首次在其他星球上嘗試飛行。

#MarsHelicopter Update



We're targeting as soon as Monday for the first controlled flight on Mars. Watch with the team as they receive data and find out if they were successful. Meet us in mission control April 19 at 6:15am ET (10:15am UTC): https://t.co/xAdT9tgYr1 pic.twitter.com/8wJEr3CLJa