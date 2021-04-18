推「我不是警大生」優惠！酸菜白肉鍋仇恨行銷戰爆　背後原因曝光

▲東北之家酸菜白肉鍋推出「我不是警大生」優惠活動。（圖／翻攝Google Maps）

記者莊智勝／桃園報導

知名火鍋店「東北之家酸菜白肉鍋」今（18日）在臉書粉專端出優惠，主打來電預約告知「我不是警大生」，付款時出示學生證，即可享「八人同行、一人免費」，文內還強調「警大學生不在此優惠中」，如此仇恨式行銷立即引起網友關注；《ETtoday新聞雲》實際去電東北之家總店，業者雖承認與警大生發生消費糾紛，但具體細節，業者皆以「電話中不便說明」拒絕回答。

「我不是警大生，八人同行一人免費」，在桃園、大台北地區擁有4家分店的「東北之家酸菜白肉鍋」在臉書端出優惠，但仔細一看文案，卻是戰力滿點，蓄意將警大學生排除在外，「東北之家歡迎台北、桃園、新北各大院校學生來店用餐，即日起至4/30止，來電預約請告知『我不是警大生』，付款時出示學生證，即可享八人同行一人免費，警大生不在此優惠中。」文末還以hashtag酸了一把「請告知我不是警大生」、「歡迎優質顧客來用餐」。

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▲東北之家昨天至今一聯發出2篇針對警大生的貼文。（圖／翻攝「東北之家」臉書粉專）

這起糾紛似乎自昨（17日）起就可見端倪，除了今天祭出的「排擠警大生優惠」外，業者臉書昨還PO文表示，「為了讓優質顧客有更好的用餐環境，即日起東北之家各門市，每日最多開放20名警大生用餐，在這裡感到十分遺憾。」一連2篇挑釁意味十足的PO文曝光後，立即引起網友討論。

對此，《ETtoday新聞雲》實際去電詢問東北之家，店員接到電話後顯得手足無措，不願針對事件具體細節進行說明，僅表示事後店裡「已經有補償了」；當記者繼續追問，店員則以「我不在現場」、「我才剛來上班幾天」回應，接著匆匆掛斷電話。《ETtoday新聞雲》持續去電東北之家總店詢問，業者雖然坦承與警大學生有糾紛，但僅表示已經有與校方聯繫，具體細節為何，業者態度強硬地表示「電話中不便說明」。

對於這一紛糾，《ETtoday新聞雲》去電詢問中央警察大學，學生總隊值班人員接起電話後表示，校方已知該火鍋業者從昨至今已針對警大生發出2篇文章，但目前學校還不清楚發生何事，將待周一再進行了解。

東北之家推出的「我不是警大生」優惠持續在網路上發酵，Dcard有網友指出，事件始末為該餐廳上菜太慢，引起用餐的警大學生不滿，憤而在Google、FB上留下負評，希望店家能夠改進，不料卻換來「等待總是淒美」、「真的，不該讓郭寶餓了」的敷衍回應，隨後業者更發起活動抵制警大生，令網友不解直呼「上菜慢，還要被抵制，難道警察大學錯了嗎？」

事實上，東北之家酸菜白肉鍋老闆侯聯松與警大關係匪淺，本身就是來自警界，還曾是新北市長侯友宜任職警政署長、警大校長時期的重要幕僚，隨後侯聯松卻毅然決然離開警界，選擇自主創業，打造「東北之家酸菜白肉鍋」，但如今卻與警大學生發生消費糾紛，甚至優惠活動文案還刻意排擠警大生，可說是相當諷刺。

▼東北之家酸菜白肉鍋接連遭到負評轟炸。（圖／翻攝Google評論）