　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

推「我不是警大生」優惠！酸菜白肉鍋仇恨行銷戰爆　背後原因曝光

▲▼東北之家酸菜白肉鍋與警大生發生糾紛，推出「我不是警大生」優惠活動。（圖／翻攝Google Maps）

▲東北之家酸菜白肉鍋推出「我不是警大生」優惠活動。（圖／翻攝Google Maps）

記者莊智勝／桃園報導

知名火鍋店「東北之家酸菜白肉鍋」今（18日）在臉書粉專端出優惠，主打來電預約告知「我不是警大生」，付款時出示學生證，即可享「八人同行、一人免費」，文內還強調「警大學生不在此優惠中」，如此仇恨式行銷立即引起網友關注；《ETtoday新聞雲》實際去電東北之家總店，業者雖承認與警大生發生消費糾紛，但具體細節，業者皆以「電話中不便說明」拒絕回答。

「我不是警大生，八人同行一人免費」，在桃園、大台北地區擁有4家分店的「東北之家酸菜白肉鍋」在臉書端出優惠，但仔細一看文案，卻是戰力滿點，蓄意將警大學生排除在外，「東北之家歡迎台北、桃園、新北各大院校學生來店用餐，即日起至4/30止，來電預約請告知『我不是警大生』，付款時出示學生證，即可享八人同行一人免費，警大生不在此優惠中。」文末還以hashtag酸了一把「請告知我不是警大生」、「歡迎優質顧客來用餐」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼東北之家酸菜白肉鍋與警大生發生糾紛，推出「我不是警大生」優惠活動。（圖／翻攝「東北之家」臉書粉專）

▲▼東北之家酸菜白肉鍋與警大生發生糾紛，推出「我不是警大生」優惠活動。（圖／翻攝「東北之家」臉書粉專）

▲東北之家昨天至今一聯發出2篇針對警大生的貼文。（圖／翻攝「東北之家」臉書粉專）

這起糾紛似乎自昨（17日）起就可見端倪，除了今天祭出的「排擠警大生優惠」外，業者臉書昨還PO文表示，「為了讓優質顧客有更好的用餐環境，即日起東北之家各門市，每日最多開放20名警大生用餐，在這裡感到十分遺憾。」一連2篇挑釁意味十足的PO文曝光後，立即引起網友討論。

對此，《ETtoday新聞雲》實際去電詢問東北之家，店員接到電話後顯得手足無措，不願針對事件具體細節進行說明，僅表示事後店裡「已經有補償了」；當記者繼續追問，店員則以「我不在現場」、「我才剛來上班幾天」回應，接著匆匆掛斷電話。《ETtoday新聞雲》持續去電東北之家總店詢問，業者雖然坦承與警大學生有糾紛，但僅表示已經有與校方聯繫，具體細節為何，業者態度強硬地表示「電話中不便說明」。

對於這一紛糾，《ETtoday新聞雲》去電詢問中央警察大學，學生總隊值班人員接起電話後表示，校方已知該火鍋業者從昨至今已針對警大生發出2篇文章，但目前學校還不清楚發生何事，將待周一再進行了解。

東北之家推出的「我不是警大生」優惠持續在網路上發酵，Dcard有網友指出，事件始末為該餐廳上菜太慢，引起用餐的警大學生不滿，憤而在Google、FB上留下負評，希望店家能夠改進，不料卻換來「等待總是淒美」、「真的，不該讓郭寶餓了」的敷衍回應，隨後業者更發起活動抵制警大生，令網友不解直呼「上菜慢，還要被抵制，難道警察大學錯了嗎？」

事實上，東北之家酸菜白肉鍋老闆侯聯松與警大關係匪淺，本身就是來自警界，還曾是新北市長侯友宜任職警政署長、警大校長時期的重要幕僚，隨後侯聯松卻毅然決然離開警界，選擇自主創業，打造「東北之家酸菜白肉鍋」，但如今卻與警大學生發生消費糾紛，甚至優惠活動文案還刻意排擠警大生，可說是相當諷刺。

▼東北之家酸菜白肉鍋接連遭到負評轟炸。（圖／翻攝Google評論）

▲▼東北之家酸菜白肉鍋與警大生發生糾紛，推出「我不是警大生」優惠活動。（圖／翻攝Google評論）

▲▼東北之家酸菜白肉鍋與警大生發生糾紛，推出「我不是警大生」優惠活動。（圖／翻攝Google評論）

▲▼東北之家酸菜白肉鍋與警大生發生糾紛，推出「我不是警大生」優惠活動。（圖／翻攝Google評論）

▲▼東北之家酸菜白肉鍋與警大生發生糾紛，推出「我不是警大生」優惠活動。（圖／翻攝Google評論）

▲▼東北之家酸菜白肉鍋與警大生發生糾紛，推出「我不是警大生」優惠活動。（圖／翻攝Google評論）

▲▼東北之家酸菜白肉鍋與警大生發生糾紛，推出「我不是警大生」優惠活動。（圖／翻攝Google評論）

▲▼東北之家酸菜白肉鍋與警大生發生糾紛，推出「我不是警大生」優惠活動。（圖／翻攝Google評論）

▲▼東北之家酸菜白肉鍋與警大生發生糾紛，推出「我不是警大生」優惠活動。（圖／翻攝Google評論）

ET快訊
日月潭乾到275年前「乾隆11年古蹟」浮出　他看碑文大驚
老董尪中風！貴婦找親家母照顧　驚見「2人床上不倫」慘被奪位
爆乳鋼琴YouTuber又傳「露臉」！點開一看「白到發光」網

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

首次追隨媽祖！她默念願望3次「一抬頭」淚狂掉：祂知道我的委屈

自費新冠疫苗明起預約！15家醫院收費價格曝光

國道大富翁！路過關西服務區「罰3至6千」　7年級暴動：快用嫁禍卡

乾隆11年！日月潭乾到「275年前古蹟」浮出　他看碑文大驚：不敢動

828反萊豬公投過了不進口？　陳時中笑回：不要叫我保證啦

「處女膜是品質證明！」他不願拿200萬娶妻　狠嗆：二手的差很多

機組員檢疫新制「放寬關更多天？」　莊人祥：政策無法每個人滿意

陳佩琪酸漲健保沒下台「有側翼幫忙」　 陳時中：認同的問題

今年「雙媽會」確定無緣！連勝文現身大甲媽遶境隊伍扶轎

推「我不是警大生」優惠！酸菜白肉鍋仇恨行銷戰爆　背後原因曝光

高雄郭姓檢舉魔人「3個月8千件」耗費郵資30萬...民怒：好冤啊

機車行打烊遇民眾電池故障求援　老闆收100元工資對方拒：不合理

楊丞琳奪第三再出道！李榮浩甜喊：等你回來　那英《浪姐2》C位…容祖兒笑贏「假想敵Twins」

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

偷蕉賊被逮「綁鐵桿4小時」喪命　農夫遭判刑3年怨：司法不公平！

蕭敬騰突襲美容院幫洗頭...粉絲抖到爆　遭誇「眼鏡好好看」他秒回「送給妳!!」

《當男人戀愛時》破2億！邱澤.許瑋甯合體熱舞　茄子蛋飆主題曲...阿成帥彈電吉他！

全台唯一「帳篷內就能泡湯」❤ 苗栗山林祕境！星空下爽吃燒烤

胡宇威《全明星》第一季下禁愛令！　「戀愛先不要」盼隊員專心訓練

日本超萌刺蝟有「專屬小馬桶」 飼主一開門笑翻：怎麼睡著啦！

首次追隨媽祖！她默念願望3次「一抬頭」淚狂掉：祂知道我的委屈

自費新冠疫苗明起預約！15家醫院收費價格曝光

國道大富翁！路過關西服務區「罰3至6千」　7年級暴動：快用嫁禍卡

乾隆11年！日月潭乾到「275年前古蹟」浮出　他看碑文大驚：不敢動

828反萊豬公投過了不進口？　陳時中笑回：不要叫我保證啦

「處女膜是品質證明！」他不願拿200萬娶妻　狠嗆：二手的差很多

機組員檢疫新制「放寬關更多天？」　莊人祥：政策無法每個人滿意

陳佩琪酸漲健保沒下台「有側翼幫忙」　 陳時中：認同的問題

今年「雙媽會」確定無緣！連勝文現身大甲媽遶境隊伍扶轎

推「我不是警大生」優惠！酸菜白肉鍋仇恨行銷戰爆　背後原因曝光

大甲媽回鑾　連勝文現身與顏寬恒共同扶轎

丁噹生日約會「年下弟弟」！　土味情話反撩...甜蜜指數爆表

嗆「郊區警察看不懂」　白目男被「佛珠所長」慘電：抽K菸講這麼多

從漁夫鍋吃到歐風焗烤口味　這4家Buffet都可以「龍蝦無限續點」

踏踏新體驗！貓奴派「扭屁屁喪屍」伺候　主子全程白眼：想巴蕊

全中運／魏浩倫2個月內連破PB　追學長楊俊瀚大會紀錄笑有壓力

蘇智傑開季盲打真低潮　找回節奏打擊率攀升

男帶20偏鄉談生意「人走包沒拿」　店員拾獲急報警：好多錢！

遭學生爆沒彩排音樂會卻上台「對嘴合唱」！南應大系主任開吉了

首次追隨媽祖！她默念願望3次「一抬頭」淚狂掉：祂知道我的委屈

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

生活熱門新聞

「大眼強颱」舒力基登上巔峰　距離最近時間曝

帶狗「坐2位」遭偷拍　她秀車票獲讚

買IKEA另付安裝費！他下班衝回家等嘸師傅　打客服傻眼

沙塵暴登台！彭啟明：北台灣淪陷

批餐廳「不接小孩」取消仍收訂金　奧客自打臉

女模乳房超音波檢測良性　2個月確診罹癌

小三最多星座？徵信社「機密」首次公開

50嵐「缺水停賣烏龍」　女大生崩潰求解

舒力基現在最強！下周這區防大雨

老夫妻進香忽進墓園！嬤見2人：媽祖很靈

沙塵暴登陸「紅爆點曝光」！　北部人少外出

網紅哺乳照遭批　專家：親餵是一個國家的事

舒力基跑出「雙眼牆」！　將到轉彎關鍵點

舒力基今起最強！這處將有明顯降雨　下波變天時間曝

更多熱門

相關新聞

他帶母上好市多「噴好幾千」　網笑：推車的錯

他帶母上好市多「噴好幾千」　網笑：推車的錯

好市多是國人大採購的必逛賣場之一，食衣住行幾乎都包，常常讓顧客買到手軟。一名網友9日發文提到，原本只是想帶媽媽去買酸菜白肉鍋，結果竟荷包失血，讓網友忍不住分享各自的省錢妙招。

龜山對撞3人慘摔　1女急救3天不治

龜山對撞3人慘摔　1女急救3天不治

欣興電子起火原因曝！乙炔拆上次火災設備釀禍

欣興電子起火原因曝！乙炔拆上次火災設備釀禍

富邦盃少棒龜山邱澤投打俱佳退大勇

富邦盃少棒龜山邱澤投打俱佳退大勇

富邦盃福林陳慕天80球飆9K勝大勇

富邦盃福林陳慕天80球飆9K勝大勇

關鍵字：

東北之家酸菜白肉鍋警大警大生龜山

讀者迴響

熱門新聞

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

正妹YouTuber跳樓輕生！悲留遺言：只有死才能贖罪

「大眼強颱」舒力基登上巔峰　距離最近時間曝

帶狗「坐2位」遭偷拍　她秀車票獲讚

長期性霸凌！日14歲女生失蹤38天　雪溶後遺體露出

潘穎諄失聯27天！南仁漁港尋獲遺體

辣模25歲買「5棟房」一晚40萬！老司機：唬爛啦

徐睿知難親近朴敘俊！網挖吻戲分析「他很會看人」

貝童彤婚紗照藏1年曝光❤

74元吃一頓海底撈！節儉媽超省錢點餐法吃飽飽

丟丟妹懷孕胖到93kg！1年瘦成「蟻腰鉛筆腿

外國女記者在台剖腹產　大讚醫療服務超強

獨家／台版《尹食堂》製作人B2洩超狂班底

台北女走下板橋站月台遭輾亡　司機員察看嚇傻

狠離台積電！他「夜市一天爽賺1萬5」豪買8間房

更多

最夯影音

更多
高雄郭姓檢舉魔人「3個月8千件」耗費郵資30萬...民怒：好冤啊

高雄郭姓檢舉魔人「3個月8千件」耗費郵資30萬...民怒：好冤啊
機車行打烊遇民眾電池故障求援　老闆收100元工資對方拒：不合理

機車行打烊遇民眾電池故障求援　老闆收100元工資對方拒：不合理

楊丞琳奪第三再出道！李榮浩甜喊：等你回來　那英《浪姐2》C位…容祖兒笑贏「假想敵Twins」

楊丞琳奪第三再出道！李榮浩甜喊：等你回來　那英《浪姐2》C位…容祖兒笑贏「假想敵Twins」

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

偷蕉賊被逮「綁鐵桿4小時」喪命　農夫遭判刑3年怨：司法不公平！

偷蕉賊被逮「綁鐵桿4小時」喪命　農夫遭判刑3年怨：司法不公平！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面