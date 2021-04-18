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菲利普棺木留最後字條！女王親筆寫下情意　署名「3字愛稱」催淚

▲▼ 菲利普親王靈柩上方白色花束中有張女王親筆寫下的紙條。（圖／達志影像／美聯社） 

▲ 菲利普親王靈柩上方花環中有張女王親筆寫下的紙條。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國愛丁堡公爵菲利普親王9日與世長辭，享耆壽99歲。他的葬禮於17日舉行，結縭73年的女王伊莉莎白二世等30名王室成員穿著一身黑白，為敬愛的親王送行。外媒捕捉到菲利普靈柩上的花環中有一張紙條，上頭深情寫著「我愛你」，儼然正是女王的筆跡，署名更留下家人對她的親暱愛稱，令人鼻酸。

女王與菲利普年少時期便經常交換情書，17日也在他的葬禮上留下給夫婿的最後一封信。美國NBC報導，菲利普的棺木上放著一圈白色花環與一張手寫紙條，照片中可看出部分內容是「我愛你」。有外媒指出，女王在紙條上署名「你愛的莉莉貝（Lilibet）」，不過目前未獲英國王室證實。

「莉莉貝」是女王幼時還無法唸出自己名字的發音時得到的暱稱，只有極為親密的家人才會使用。菲利普生前寫信給女王或在書信中提及她時，都會使用這個愛稱，過去便曾在給伊莉莎白王太后（Queen Mother）的信中提到她，「珍愛的莉莉貝，我不知道這個字是否足以表達我的心意。」

女王13歲那年對18歲的丹麥王子菲利普一見鍾情，二人開始通信。菲利普即將加入皇家海軍時，私下來往的途徑一度被斬斷，直到他們重新開始交換書信。待菲利普從戰爭中歸來，終取得喬治六世的許諾，與女王成婚，並放棄希臘和丹麥的頭銜和王位繼承權，二人育有4名子女、8名孫子女與10名曾孫子女。

▼ 女王在葬禮上戴著黑色口罩，穿著黑色喪服獨坐一側。（圖／達志影像）

▲▼ 英國女王伊莉莎白二世於菲利普親王葬禮。（圖／達志影像）

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