丹麥前世足球星遭控「7項危險駕駛」！　保時捷超跑恐慘遭扣押

▲丹麥球星Nicklas Bendtner。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者周依儒／綜合報導

丹麥33歲知名球星班特納（Nicklas Bendtner）日前遭當地檢查官指控，於去年6月至今年2月期間使用無效駕照及多次超速，要求他必須在本月27日在哥本哈根出庭，還將扣押他價值約23.4萬英鎊（約台幣939萬元）的保時捷超跑。

綜合外媒報導，當地檢察官指出，班特納在2020年6月至今年2月期間，犯下了5項未使用有效駕照及另外2項超速駕駛的罪名，因此法院要求他必須在本月27日出庭，並扣押他價值約23.4萬英鎊（約台幣939萬元）的保時捷Taycan Turbo S超跑、處以鉅額罰款。

不過，班特納的律師莫里森（Anja Velbaek Mouridsen）表示，他們承認超速駕駛的罪名，但班特納持有英國駕照，因此的確有權在丹麥駕車上路，「他應該無罪，但如果當地法院有不同決議，我們將繼續向高等法院提出上訴。」

▲Nicklas Bendtner在2018年時就曾因毆打計程車司機入獄。（圖／達志影像／美聯社）



報導指出，這並非班特納首次傳出負面新聞，早在2013年時他就因酒駕被法院限制3年內不得駕車，更在2018年時因毆打計程車司機而入獄50天。據了解，班特納球技超群，在2005年至2014年時效力於兵工廠在英超打了9個賽季，更曾代表丹麥出戰世足賽，不過他在離開兵工廠後球隊生涯也直落，不斷變換不同隊伍。