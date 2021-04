美中發表聯合聲明！承諾合作因應氣候危機　強化巴黎協定

▲ 美中公布氣候危機聯合聲明。(圖/CFP)

文/中央社記者江今葉華盛頓17日專電

美國國務院公布美中氣候危機聯合聲明,雙方承諾將與對方與其他國家合作,因應氣候變遷危機。不過中國國家主席習近平是否出席下週華府召開的氣候變遷領袖峰會,仍不清楚。

美國氣候變遷特使凱瑞(John Kerry)於當地時間14日晚間抵達上海訪問,是美國總統拜登(Joe Biden)上任後第一位訪問中國的美方高層官員。

凱瑞的上海行全程低調,沒有公開行程,在他於17日離境轉往南韓首爾訪問後,美國國務院今天傍晚對外公布凱瑞與中國氣候變化事務特使解振華會談後共同發表的美中氣候危機聯合聲明。

聲明未提到習近平是否出席22至23日華府召開的氣候變遷全球領袖視訊峰會。

根據國務院公布的聲明,美中承諾相互合作並與其他國家共同因應氣候變遷危機,包括強化各自行動,並在包括聯合國氣候變遷綱要公約(UNFCCC)與巴黎協定(Paris Agreement)等多邊協議合作。

展望未來,雙方也同意共同攜手並與其他締約方合作,強化巴黎協議,透過採取加強氣候行動,達成巴黎協定承諾,確保氣溫上升控制低於攝氏2度之內,並努力限制在1.5℃之內的目標得以實現,並合作因應相關挑戰與機遇。

此外,美中雙方也對美國主辦、即將於22至23日舉行的氣候變遷領袖峰會表示期待。雙方並確認峰會目標是在格拉斯哥COP26(氣候變化綱要公約第26次締約方會議)召開前提高氣候變遷減緩、適應與支持全球氣候雄心。

美中也將採取其他短期行動,包括各自制訂實現碳中和/溫室氣體淨零排放長期戰略、擴大國際融資協助發展中國家走向綠色與低碳和再生能源轉型等,為解決氣候危機做出貢獻。

聲明指出,美中將在COP26召開前後,繼續討論減少排放量的具體行動,以促使巴黎協定目標得以實現。

聲明表示,美中雙方將合作促使COP26大會成功召開,並合作推動5月在昆明的生物多樣性公約第15次締約方大會(COP 15 of the Convention on Biological Diversity)成功舉辦。(編輯:郭中翰)