　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美中發表聯合聲明！承諾合作因應氣候危機　強化巴黎協定

▲▼美中國旗。（圖／CFP）

▲ 美中公布氣候危機聯合聲明。（圖／CFP）

文／中央社記者江今葉華盛頓17日專電

美國國務院公布美中氣候危機聯合聲明，雙方承諾將與對方與其他國家合作，因應氣候變遷危機。不過中國國家主席習近平是否出席下週華府召開的氣候變遷領袖峰會，仍不清楚。

美國氣候變遷特使凱瑞（John Kerry）於當地時間14日晚間抵達上海訪問，是美國總統拜登（Joe Biden）上任後第一位訪問中國的美方高層官員。

凱瑞的上海行全程低調，沒有公開行程，在他於17日離境轉往南韓首爾訪問後，美國國務院今天傍晚對外公布凱瑞與中國氣候變化事務特使解振華會談後共同發表的美中氣候危機聯合聲明。

聲明未提到習近平是否出席22至23日華府召開的氣候變遷全球領袖視訊峰會。

根據國務院公布的聲明，美中承諾相互合作並與其他國家共同因應氣候變遷危機，包括強化各自行動，並在包括聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC）與巴黎協定（Paris Agreement）等多邊協議合作。

展望未來，雙方也同意共同攜手並與其他締約方合作，強化巴黎協議，透過採取加強氣候行動，達成巴黎協定承諾，確保氣溫上升控制低於攝氏2度之內，並努力限制在1.5℃之內的目標得以實現，並合作因應相關挑戰與機遇。

此外，美中雙方也對美國主辦、即將於22至23日舉行的氣候變遷領袖峰會表示期待。雙方並確認峰會目標是在格拉斯哥COP26（氣候變化綱要公約第26次締約方會議）召開前提高氣候變遷減緩、適應與支持全球氣候雄心。

美中也將採取其他短期行動，包括各自制訂實現碳中和／溫室氣體淨零排放長期戰略、擴大國際融資協助發展中國家走向綠色與低碳和再生能源轉型等，為解決氣候危機做出貢獻。

聲明指出，美中將在COP26召開前後，繼續討論減少排放量的具體行動，以促使巴黎協定目標得以實現。

聲明表示，美中雙方將合作促使COP26大會成功召開，並合作推動5月在昆明的生物多樣性公約第15次締約方大會（COP 15 of the Convention on Biological Diversity）成功舉辦。（編輯：郭中翰）

ET快訊
曾之喬罕見動怒！廁所排隊到一半「前面2女聊天內容」全聽到
潘穎諄回家了！尋獲現場「肉粽角曝光」　居民：遺體很完整
正妹YouTuber驚傳跳樓輕生！家人證實了..被救下現況曝
23歲女騎士停等紅燈慘遭公車輾斃！司機判決出爐網怒了：太扯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

5歲童不收房間還嗆媽媽！惹毛老母下場曝...滿地玩具「全進垃圾袋」

馬雲害螞蟻上市被擋！　路透：中國暗示「出清股份」可保集團

美中發表聯合聲明！承諾合作因應氣候危機　強化巴黎協定

3歲女童找爸媽　飛奔過馬路遭機車直撞「輾斷手腳」！14秒驚悚片曝

P.1變種病毒太兇猛！孕婦染疫風險劇升　巴西籲女性「晚點再懷孕」

東京鐵塔變身「全球最大台灣金鑽鳳梨」　鑽紗光雕超吸睛！

71萬粉女網紅站6樓牆外尋短！　IG發文：忽然發現不再需要愛情

阿嬤準備愛心「草藥治療」　5孫乖乖喝下...2天內陸續死亡！

捷克驅逐18名俄外交官：全是情報局特工　涉7年前軍火庫爆炸案

長期性霸凌！日14歲女學生被同學逼跳河　失蹤38天雪溶後遺體露出

高雄郭姓檢舉魔人「3個月8千件」耗費郵資30萬...民怒：好冤啊

機車行打烊遇民眾電池故障求援　老闆收100元工資對方拒：不合理

楊丞琳奪第三再出道！李榮浩甜喊：等你回來　那英《浪姐2》C位…容祖兒笑贏「假想敵Twins」

偷蕉賊被逮「綁鐵桿4小時」喪命　農夫遭判刑3年怨：司法不公平！

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

蕭敬騰突襲美容院幫洗頭...粉絲抖到爆　遭誇「眼鏡好好看」他秒回「送給妳!!」

《當男人戀愛時》破2億！邱澤.許瑋甯合體熱舞　茄子蛋飆主題曲...阿成帥彈電吉他！

全台唯一「帳篷內就能泡湯」❤ 苗栗山林祕境！星空下爽吃燒烤

胡宇威《全明星》第一季下禁愛令！　「戀愛先不要」盼隊員專心訓練

日本超萌刺蝟有「專屬小馬桶」 飼主一開門笑翻：怎麼睡著啦！

5歲童不收房間還嗆媽媽！惹毛老母下場曝...滿地玩具「全進垃圾袋」

馬雲害螞蟻上市被擋！　路透：中國暗示「出清股份」可保集團

美中發表聯合聲明！承諾合作因應氣候危機　強化巴黎協定

3歲女童找爸媽　飛奔過馬路遭機車直撞「輾斷手腳」！14秒驚悚片曝

P.1變種病毒太兇猛！孕婦染疫風險劇升　巴西籲女性「晚點再懷孕」

東京鐵塔變身「全球最大台灣金鑽鳳梨」　鑽紗光雕超吸睛！

71萬粉女網紅站6樓牆外尋短！　IG發文：忽然發現不再需要愛情

阿嬤準備愛心「草藥治療」　5孫乖乖喝下...2天內陸續死亡！

捷克驅逐18名俄外交官：全是情報局特工　涉7年前軍火庫爆炸案

長期性霸凌！日14歲女學生被同學逼跳河　失蹤38天雪溶後遺體露出

鬆口WBL影集第3季進度！張睿家突PO照：與知田的新故事…劇迷洗版暴動

徐睿知：難跟朴敘俊親近！　網挖4年前吻戲分析「他果然會看人」

洋基明星捕手「打完暗號沒收手」　擦棒球命中右手退場

偏鄉孕婦更需留意產兆！綠島婦陣痛2天　黑鷹後送就醫仍早產

合歡山玉山杜鵑和賞花人數大爆發　交通疏導至6月中旬

合法變違建遭重罰萬還逼拆！老農夫妻「資產遭凍結」10天內抑鬱亡

朱立倫指「美接觸官方就代表朝野」　江啟臣：台灣的聲音不應被一黨壟斷

星・變美／MAMAMOO頌樂靠「5分鐘減肥運動」練出超辣腹肌＋性感美背　

Hyundai「N Day性能日」將在4／27舉辦　第1部性能休旅全球首演！

台灣第一人！　登山好手呂忠翰無氧登世界第10高峰

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

國際熱門新聞

長期性霸凌！日14歲女生失蹤38天　雪溶後遺體露出

摔角正妹6年400場完敗！上億豪宅住成「垃圾屋」

外國女記者在台剖腹產　大讚醫療服務超強

為758元！他賭吞50顆蛋　吃42顆慘死

致敬親王　凱特戴女王傳承的項鍊

她整型失敗淪「鬼面具」　超慘近況曝

奪命瞬間！他慘遭速球砸頭倒地亡

網美擁71萬粉絲！　站6樓牆外尋短

美13歲少年遭警擊斃影片曝！警辯少年持槍

菲利普親王喪禮　英女王獨坐送亡夫

美日聯合聲明提到台灣！　日媒：如美國所願

3歲女童飛奔過馬路遭直撞輾斷手腳

菲利普親王葬禮　靈柩放上靈車

台灣首次！　高票獲拔河「2026室內錦標賽」舉辦權

更多熱門

相關新聞

美28歲女排球星中彈亡　槍手是老公

美28歲女排球星中彈亡　槍手是老公

美國28歲前密西根大學女排明星球員莫莉利拉德（Molly Lillard）11日在家中被丈夫槍殺，而她的36歲老公羅伊斯戴爾（Royce Dale）事後把自己關在家中自盡，獨留8個月大的孩子。目前已知孩子沒有受傷，轉由家人照顧。

阿拉斯加冰川移動加速　1天前進27公尺

阿拉斯加冰川移動加速　1天前進27公尺

美日組抗中陣線　聯合聲明重點一次看

美日組抗中陣線　聯合聲明重點一次看

日美首腦會談最新解析！

日美首腦會談最新解析！

美FedEx槍手年僅19歲　曾被FBI盯上

美FedEx槍手年僅19歲　曾被FBI盯上

關鍵字：

氣候變遷中美美中北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

「大眼強颱」舒力基登上巔峰　距離最近時間曝

帶狗「坐2位」遭偷拍　她秀車票獲讚

潘穎諄失聯27天！南仁漁港尋獲遺體

辣模25歲買「5棟房」一晚40萬！老司機：唬爛啦

74元吃一頓海底撈！節儉媽超省錢點餐法吃飽飽

貝童彤婚紗照藏1年曝光❤

丟丟妹懷孕胖到93kg！1年瘦成「蟻腰鉛筆腿

台北女走下板橋站月台遭輾亡　司機員察看嚇傻

正妹YouTuber跳樓輕生！悲留遺言：只有死才能贖罪

狠離台積電！他「夜市一天爽賺1萬5」豪買8間房

獨家／台版《尹食堂》製作人B2洩超狂班底

32歲5寶媽生完1年「又懷孕了」！10年6胎沒避孕

長期性霸凌！日14歲女生失蹤38天　雪溶後遺體露出

沙塵暴登台！彭啟明：北台灣淪陷

更多

最夯影音

更多
高雄郭姓檢舉魔人「3個月8千件」耗費郵資30萬...民怒：好冤啊

高雄郭姓檢舉魔人「3個月8千件」耗費郵資30萬...民怒：好冤啊
機車行打烊遇民眾電池故障求援　老闆收100元工資對方拒：不合理

機車行打烊遇民眾電池故障求援　老闆收100元工資對方拒：不合理

楊丞琳奪第三再出道！李榮浩甜喊：等你回來　那英《浪姐2》C位…容祖兒笑贏「假想敵Twins」

楊丞琳奪第三再出道！李榮浩甜喊：等你回來　那英《浪姐2》C位…容祖兒笑贏「假想敵Twins」

偷蕉賊被逮「綁鐵桿4小時」喪命　農夫遭判刑3年怨：司法不公平！

偷蕉賊被逮「綁鐵桿4小時」喪命　農夫遭判刑3年怨：司法不公平！

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面