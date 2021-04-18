馬雲害螞蟻上市被擋！　路透：中國暗示「出清股份」可保集團

▲為了讓螞蟻集團成功上市，遭監管機構針對的創辦人馬雲，如今面臨出售股份及放棄控制權2種選擇。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

自馬雲在2020年10月的演說中公開批評中國監管單位後，螞蟻集團的上市計劃慘遭觸礁。外媒最近報導，為了清除螞蟻集團上市之路的障礙，創辦人馬雲如今面臨「出售持有股份」及「放棄控制權」2種選擇，以緩解來自監管機構的壓力。不過，消息隨後遭集團發言人否認。

據路透社報導，一名「熟知監管機構想法」和2名「與公司關係密切」的匿名消息人士透露，中國人民銀行及銀保監會在今年1至3月，分別與馬雲及螞蟻集團代表會談，討論讓馬雲離開螞蟻集團的可能性，並暗示，這樣做或許有機會讓中國當局停止針對螞蟻集團業務的整改。

▲儘管馬雲已卸任公司職位，但他實際上還是掌控了螞蟻集團50.5%的股份。（圖／CFP）

報導稱，馬雲目前面臨2種選擇。其一，螞蟻集團希望馬雲將價值數十億元人民幣的股權，出售給集團或阿里巴巴的現有投資者，但馬雲不能將股份賣給任何與他親近的企業（Entity）或個人（Individual），必須完全退出。他的第2個選項則是將現有持股轉讓給政府相關投資人。

不過，不管馬雲最後選擇哪個方案，都必須獲得北京首肯才行。報導也指出，即使馬雲已卸任董事會主席一職，但他在螞蟻和阿里巴巴的影響力還是很大，而且，儘管他明面上只持有10%的螞蟻集團股權，但透過名下的杭州雲鉑等公司，他實際上掌控了螞蟻超過50%的股份。

螞蟻集團的發言人否認了報導內容並指出，集團從未與任何人討論讓馬雲出售股份的事。而馬雲、人民銀行及銀保監會則未對此作出回應。

SK-II青春露下殺3349元 母親節超低價僅此一天！