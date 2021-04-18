3歲女童找爸媽　飛奔過馬路遭機車直撞「輾斷手腳」！14秒驚悚片曝

▲ 女童穿越馬路遭機車撞飛輾過。（圖／翻攝自YouTube／Anh Xitrum）

記者陳宛貞／綜合外電報導

越南同奈省日前發生一起恐怖意外，一名年僅3歲的女童疑似為了找在對面巷口對面的爸媽，未注意來車便突然衝出，快速穿越巷道，遭右方騎來的機車駕駛直直撞上，拋飛後摔落地上，緊接著又遭機車輾過，手腳應聲被壓斷，畫面相當驚悚。

綜合當地媒體報導，這起事件發生於同奈省邊和市，當地時間10日晚間8時左右，一名女童在民宅門口突然轉過身，向馬路對面跑去。右方機車騎士閃避不及，將女童撞飛後輾過她，機車和騎士也摔倒在地。

影片中可見，身穿紅衣的女原先背對馬路，站在一棟民宅的白色大門前，回頭看向對面巷口後卻突然轉身，奔跑著過馬路。此時她的右手邊一輛機車騎來，直接將她撞飛倒地，前輪又輾過她。機車失去重心翻倒，騎士也跌落地上。女童家長見狀趕緊衝上前來抱起女童，一旁民宅住戶也跑出來查看。

這段14秒監視器畫面在社群媒體上瘋傳，受到民眾高度關注。當地新聞台《kenh14》報導，綜合社群網站上的消息，女童手腳因此被壓斷。許多網友指責，這起事件起因是女童家長未善盡看管孩童的責任。也有人指出，在住宅區內騎機車時應發出聲音示警，小巷內應減速，以避免類似意外再度發生。

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