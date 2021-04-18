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P.1變種病毒太兇猛！孕婦染疫風險劇升　巴西籲女性「晚點再懷孕」

▲▼巴西,新冠。（圖／路透）

▲巴西新冠疫情嚴峻，也直接衝擊了當地的公衛系統與經濟，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

巴西至今仍是全球確診新冠病例和死亡人數最多的幾個國家之一。該國衛生部最近發出警示，由於巴西新冠變種病毒對孕婦的攻擊性更強，因此政府希望國內女性「盡可能」將懷孕計劃推遲，直到大流行最嚴重的時期結束。

綜合路透社與CNN報導，衛生部官員帕倫特（Raphael Camara Parente）在16日指出，由於巴西境內出現了更容易被傳播的P.1新冠變種病毒，因此政府希望，女性可以「盡量」將懷孕計劃推遲到一個更好的時機，以平安度過孕期。

▲▼巴西,新冠。（圖／路透）

他補充道，臨床研究證明，過去孕婦染上新冠肺炎的案例，主要集中在孕期進入最後3個月的婦女身上，不過最近卻出現了許多在懷孕前2、3個月就染疫的案例，因此政府才給出了這項建議，「當然，我們不能對42、3歲的人說這些，但對於有能力的年輕女性來說，最好還是等一等」。

P.1變種病毒株源於巴西亞馬遜州首府瑪瑙斯（Manaus），並迅速席捲整個巴西。當地醫院數據顯示，巴西在3月份因新冠而被送入加護病房的患者中，有一半以上的人年齡在40歲以下，可見巴西的疫情對年輕人的衝擊愈來愈大。

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