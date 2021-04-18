　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

捷克驅逐18名俄外交官：全是情報局特工　涉7年前軍火庫爆炸案

▲▼捷克總理巴比斯（Andrej Babis，右）與捷克外交部長瑪謝克（Jan Hamacek）。（圖／達志影像／美聯社）

▲捷克總理巴比斯（右）與外交部長瑪謝克召開記者會，宣布驅逐俄羅斯外交官。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社布拉格17日綜合外電報導

捷克政府今天表示，它將驅逐18名俄羅斯外交官，捷克國內情報部門查出他們是俄羅斯對外情報局（SVR）及軍事情報局（GRU）的特工，疑似涉及2014年捷克東部軍火庫爆炸案。

捷克警方隨後也表示，他們正在追捕涉及爆炸案的兩名俄羅斯人，嫌犯持用的護照就是涉及2018年在英國境內毒殺前俄羅斯雙面諜斯克里帕爾（Sergei Skripal ）未遂的犯案者所持用。

捷克外交部長瑪謝克（Jan Hamacek）告訴記者，俄羅斯大使館的18名職員必須在48小時內離開捷克。

捷克總理巴比斯（Andrej Babis）表示，捷克當局握有來自29155單位的GRU官員涉及軍火庫爆炸案的「明確證據」。那座軍火庫位於捷克東部維貝蒂斯（Vrbetice）地區。

巴比斯表示：「那起爆炸案造成巨大物資損害，對眾多當地居民的生命構成嚴重威脅，尤其是造成兩名捷克人喪生。」

那起爆炸案於2014年10月26日發生，那座軍火庫儲存58噸彈藥，數個月後儲存98噸彈藥的附近軍火庫又發生巨大爆炸。

捷克打擊有組織犯罪部門NCOZ表示，它正在追捕涉及爆炸案的兩名持用俄羅斯護照男子，護照上姓名分別為1979年出生的彼卓夫（Alexander Petrov）以及1978 年出生的波希洛夫（Ruslan Boshirov）。

英國當局也在通緝兩人，他們企圖以神經毒劑諾維喬克（Novichok），毒殺俄國前雙面諜及其女兒尤莉雅（Yulia）。

ET快訊
快訊／騎電動機車闖國道！苗栗女當場遭大貨車撞斃影片曝光
快訊／F-5E飛官潘穎諄失聯27天！　屏東南仁漁港疑尋獲遺體
外國女記者在台剖腹產　「謝謝台灣超強醫療救了我們」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

71萬粉女網紅站6樓牆外尋短！　IG發文：忽然發現不再需要愛情

阿嬤準備愛心「草藥治療」　5孫乖乖喝下...2天內陸續死亡！

捷克驅逐18名俄外交官：全是情報局特工　涉7年前軍火庫爆炸案

長期性霸凌！日14歲女學生被同學逼跳河　失蹤38天雪溶後遺體露出

外國女記者在台剖腹產　驚豔醫療服務「好太多」：謝謝台灣救了我們

台灣首次！獲拔河「2026室內錦標賽」舉辦權　9成國家壓倒性通過

邊境緊張升級　俄羅斯和烏克蘭互相驅逐外交官

美日峰會聯合聲明「明確提到台灣」　日媒：美國手段高明如其所願

菲利普皇家禮葬　英女王「獨坐送亡夫」威廉哈利王子未並肩同行

致敬菲利普親王　凱特王妃佩戴「女王傳承」項鍊、耳環出席葬禮

高雄郭姓檢舉魔人「3個月8千件」耗費郵資30萬...民怒：好冤啊

機車行打烊遇民眾電池故障求援　老闆收100元工資對方拒：不合理

楊丞琳奪第三再出道！李榮浩甜喊：等你回來　那英《浪姐2》C位…容祖兒笑贏「假想敵Twins」

偷蕉賊被逮「綁鐵桿4小時」喪命　農夫遭判刑3年怨：司法不公平！

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

《當男人戀愛時》破2億！邱澤.許瑋甯合體熱舞　茄子蛋飆主題曲...阿成帥彈電吉他！

全台唯一「帳篷內就能泡湯」❤ 苗栗山林祕境！星空下爽吃燒烤

上萬人信眾朝聖「白沙屯媽祖」震撼畫面感動網：讓台灣更團結

曾國城聽聞《全明星》爆劈腿突語塞..　「以為紅的喜歡不紅的」幽默化解

日本超萌刺蝟有「專屬小馬桶」 飼主一開門笑翻：怎麼睡著啦！

71萬粉女網紅站6樓牆外尋短！　IG發文：忽然發現不再需要愛情

阿嬤準備愛心「草藥治療」　5孫乖乖喝下...2天內陸續死亡！

捷克驅逐18名俄外交官：全是情報局特工　涉7年前軍火庫爆炸案

長期性霸凌！日14歲女學生被同學逼跳河　失蹤38天雪溶後遺體露出

外國女記者在台剖腹產　驚豔醫療服務「好太多」：謝謝台灣救了我們

台灣首次！獲拔河「2026室內錦標賽」舉辦權　9成國家壓倒性通過

邊境緊張升級　俄羅斯和烏克蘭互相驅逐外交官

美日峰會聯合聲明「明確提到台灣」　日媒：美國手段高明如其所願

菲利普皇家禮葬　英女王「獨坐送亡夫」威廉哈利王子未並肩同行

致敬菲利普親王　凱特王妃佩戴「女王傳承」項鍊、耳環出席葬禮

超狂《一日系列》調查局抓毒販！「跟監埋伏」來真的…邰智源嚇傻

股東會紀念品小確幸　領取3重點曝光！整張、零股差很大

71萬粉女網紅站6樓牆外尋短！　IG發文：忽然發現不再需要愛情

35歲朴敏英私服美照連發！「白裙透出S曲線」　網：根本少女

5月所得稅申報　會計師提醒三大重點一次看

虎斑貓員工餐廳打飯「懂排隊」　同事：牠很乖很黏人的

大陸電動車廠「致敬」福斯金龜Beetle？網譏：現在要貓龜通吃

尹汝貞確定抵美參加奧斯卡！2兒憂種族歧視：怕她在街上會受傷

維生素A吃多會中毒！驚現「4大急性症狀」要小心　專家曝上限

阿嬤準備愛心「草藥治療」　5孫乖乖喝下...2天內陸續死亡！

國際熱門新聞

摔角正妹6年400場完敗！上億豪宅住成「垃圾屋」

外國女記者在台剖腹產　大讚醫療服務超強

為758元！他賭吞50顆蛋　吃42顆慘死

致敬親王　凱特戴女王傳承的項鍊

她整型失敗淪「鬼面具」　超慘近況曝

奪命瞬間！他慘遭速球砸頭倒地亡

菲立普親王喪禮　英女王獨坐送亡夫

菲利普親王葬禮　靈柩放上靈車

美13歲少年遭警擊斃影片曝！警辯少年持槍

美日聯合聲明提到台灣！　日媒：如美國所願

台灣首次！　高票獲拔河「2026室內錦標賽」舉辦權

長期性霸凌！日14歲女生失蹤38天　雪溶後遺體露出

邊境緊張升高　烏俄互相驅逐外交官

菲利普親王葬禮　英國默哀1分鐘　

更多熱門

相關新聞

邊境緊張升高　烏俄互相驅逐外交官

邊境緊張升高　烏俄互相驅逐外交官

俄羅斯最近在烏克蘭邊界附近部署重兵，導致雙方緊張對峙升高，俄羅斯今天表示，它將驅逐一名烏克蘭外交官，此舉促使基輔當局立即誓言採取類似報復，進一步升高緊張對峙。

白宮提議拜登和普丁開高峰會　俄羅斯：正面視之

白宮提議拜登和普丁開高峰會　俄羅斯：正面視之

俄封鎖刻赤海峽阻艦艇航行　烏克蘭斥違反國際法

俄封鎖刻赤海峽阻艦艇航行　烏克蘭斥違反國際法

美國的對手們 同時挑戰拜登？

美國的對手們 同時挑戰拜登？

基輔：俄國公然威脅摧毀烏克蘭

基輔：俄國公然威脅摧毀烏克蘭

關鍵字：

捷克俄羅斯

讀者迴響

熱門新聞

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

辣模25歲買「5棟房」一晚40萬！老司機：唬爛啦

「大眼強颱」舒力基登上巔峰　距離最近時間曝

帶狗「坐2位」遭偷拍　她秀車票獲讚

丟丟妹懷孕胖到93kg！1年瘦成「蟻腰鉛筆腿

74元吃一頓海底撈！節儉媽超省錢點餐法吃飽飽

台北女走下板橋站月台遭輾亡　司機員察看嚇傻

狠離台積電！他「夜市一天爽賺1萬5」豪買8間房

沙塵暴登台！彭啟明：北台灣淪陷

32歲5寶媽生完1年「又懷孕了」！10年6胎沒避孕

台中21歲女騎士台灣大道自撞！噴入水溝中亡

貝童彤婚紗照藏1年曝光❤

獨家／台版《尹食堂》製作人B2洩超狂班底

女模乳房超音波檢測良性　2個月確診罹癌

批餐廳「不接小孩」取消仍收訂金　奧客自打臉

更多

最夯影音

更多
高雄郭姓檢舉魔人「3個月8千件」耗費郵資30萬...民怒：好冤啊

高雄郭姓檢舉魔人「3個月8千件」耗費郵資30萬...民怒：好冤啊
機車行打烊遇民眾電池故障求援　老闆收100元工資對方拒：不合理

機車行打烊遇民眾電池故障求援　老闆收100元工資對方拒：不合理

楊丞琳奪第三再出道！李榮浩甜喊：等你回來　那英《浪姐2》C位…容祖兒笑贏「假想敵Twins」

楊丞琳奪第三再出道！李榮浩甜喊：等你回來　那英《浪姐2》C位…容祖兒笑贏「假想敵Twins」

偷蕉賊被逮「綁鐵桿4小時」喪命　農夫遭判刑3年怨：司法不公平！

偷蕉賊被逮「綁鐵桿4小時」喪命　農夫遭判刑3年怨：司法不公平！

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面