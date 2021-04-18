　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

長期性霸凌！日14歲女學生被同學逼跳河　失蹤38天雪溶後遺體露出

▲▼日14歲女中學生長期遭性霸凌。（圖／翻攝自PTT）

記者張靖榕／綜合外電報導

日本北海道一名14歲的女中學生廣瀨爽彩，長期受到班上多名男女同學性虐待及霸凌，被強迫拍下的裸照還被女同學放到LINE上廣為流傳。霸凌情況持續多年，直到今年2月廣瀨爽彩突然失蹤，逾一個月後部分雪溶，才被人見到她冰凍的遺體原來就埋在一處公園的積雪之下。

綜合日本YAHOO與《週刊文春》報導，廣瀨爽彩今年14歲，在單親的家庭中長大，原是該好好讀書及和朋友開心玩樂的年紀，卻因為長年遭到同學性虐待及霸凌而過得非常不快樂。

廣瀨爽彩自2019年4月進入北海道旭川的一所中學後，人生對她來說很快就變成煉獄。她不但被強迫拍下自己的裸照分享給男同學，照片之後的去處更像「公式」一般，被與男同學一夥的學生流傳了出去，開始在網路上被大家傳閱。

據了解，霸凌爽彩的同學至少有1女2男，共3名同學。當時只有12歲的爽彩在通訊軟體上，被其中一名男同學半拜託半強迫地要求傳送私密部位的裸照和影片，否則就要進一步進行性虐待，年紀還小的她在極度恐懼之下只好照做；然而3人在爽彩的屈服之下更變本加厲，女同學扮演「假面閨密」一面安慰她，一面在通訊軟體LINE上頭散布她的照片，對本人造成更嚴重的傷害。

之後爽彩開始心生自我了斷的想法，並和母親提到過自己不想活了，於是母親到學校向班主任求助至少四次，卻被班主任以各種理由推託搪塞，只說孩子在鬧著玩，並不會做出霸凌的事。

然而隨著事情愈演愈烈，爽彩的母親開始聽見她會關在房門裡不斷說著「對不起」和「好想去死」，她之後不僅在公園被迫脫衣侮辱，還被帶到小學的殘障廁所霸凌。去年6月，爽彩被至少10名霸凌她的同學帶到約4公尺高的河堤旁，由於同學們脅迫她「若不跳下去，就要把照片給更多人看」，於是爽彩便照做，路人見狀立刻報警，爽彩的母親也趕到現場，但在雨天裡那些霸凌爽彩的同學們，只是冰冷冷地站在一旁看著。該起事件當時受到媒體關注，但報導根據校方及其他消息來源的報導，指出爽彩是「自殺未遂」。

之後的狀況仍未見好轉，廣瀨爽彩在今年2月13日傍晚6時出門後，卻再也不見蹤影，當時氣溫是攝氏零下17度。警方接獲爽彩母親報案後，開始在厚積著大雪的路上展開搜索，第二天更出動警犬和直升機，之後親戚與志願者也一起加入大規模搜查；然而在對1萬棟建築比對搜查後，仍然找不到爽彩的身影。

事發19天的3月4日，大規模搜查因為始終一無所獲而擱置，警方請求更多的民眾幫忙留意。直到爽彩失蹤第38天後，3月23日天氣些微回溫，旭川住宅區部分的積雪溶化，堅信女兒還活著的母親接到了旭川警局的一通電話，她的遺體被人在一處公園發現，而且身上僅著輕薄衣物，完全無法禦寒，死因為低溫症。

事件引起日本網友譁然，台灣網友在ptt分享後，許多網友也湧入回應，「好可怕」、「發生在身邊的話絕對會讓那些人好看」、「希望下輩子能有個好的人生」、「學校也太爛了吧」等。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

ET快訊
快訊／騎電動機車闖國道！苗栗女當場遭大貨車撞斃影片曝光
快訊／F-5E飛官潘穎諄失聯27天！　屏東南仁漁港疑尋獲遺體
外國女記者在台剖腹產　「謝謝台灣超強醫療救了我們」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

71萬粉女網紅站6樓牆外尋短！　IG發文：忽然發現不再需要愛情

阿嬤準備愛心「草藥治療」　5孫乖乖喝下...2天內陸續死亡！

捷克驅逐18名俄外交官：全是情報局特工　涉7年前軍火庫爆炸案

長期性霸凌！日14歲女學生被同學逼跳河　失蹤38天雪溶後遺體露出

外國女記者在台剖腹產　驚豔醫療服務「好太多」：謝謝台灣救了我們

台灣首次！獲拔河「2026室內錦標賽」舉辦權　9成國家壓倒性通過

邊境緊張升級　俄羅斯和烏克蘭互相驅逐外交官

美日峰會聯合聲明「明確提到台灣」　日媒：美國手段高明如其所願

菲利普皇家禮葬　英女王「獨坐送亡夫」威廉哈利王子未並肩同行

致敬菲利普親王　凱特王妃佩戴「女王傳承」項鍊、耳環出席葬禮

高雄郭姓檢舉魔人「3個月8千件」耗費郵資30萬...民怒：好冤啊

機車行打烊遇民眾電池故障求援　老闆收100元工資對方拒：不合理

楊丞琳奪第三再出道！李榮浩甜喊：等你回來　那英《浪姐2》C位…容祖兒笑贏「假想敵Twins」

偷蕉賊被逮「綁鐵桿4小時」喪命　農夫遭判刑3年怨：司法不公平！

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

《當男人戀愛時》破2億！邱澤.許瑋甯合體熱舞　茄子蛋飆主題曲...阿成帥彈電吉他！

全台唯一「帳篷內就能泡湯」❤ 苗栗山林祕境！星空下爽吃燒烤

上萬人信眾朝聖「白沙屯媽祖」震撼畫面感動網：讓台灣更團結

曾國城聽聞《全明星》爆劈腿突語塞..　「以為紅的喜歡不紅的」幽默化解

日本超萌刺蝟有「專屬小馬桶」 飼主一開門笑翻：怎麼睡著啦！

71萬粉女網紅站6樓牆外尋短！　IG發文：忽然發現不再需要愛情

阿嬤準備愛心「草藥治療」　5孫乖乖喝下...2天內陸續死亡！

捷克驅逐18名俄外交官：全是情報局特工　涉7年前軍火庫爆炸案

長期性霸凌！日14歲女學生被同學逼跳河　失蹤38天雪溶後遺體露出

外國女記者在台剖腹產　驚豔醫療服務「好太多」：謝謝台灣救了我們

台灣首次！獲拔河「2026室內錦標賽」舉辦權　9成國家壓倒性通過

邊境緊張升級　俄羅斯和烏克蘭互相驅逐外交官

美日峰會聯合聲明「明確提到台灣」　日媒：美國手段高明如其所願

菲利普皇家禮葬　英女王「獨坐送亡夫」威廉哈利王子未並肩同行

致敬菲利普親王　凱特王妃佩戴「女王傳承」項鍊、耳環出席葬禮

超狂《一日系列》調查局抓毒販！「跟監埋伏」來真的…邰智源嚇傻

股東會紀念品小確幸　領取3重點曝光！整張、零股差很大

71萬粉女網紅站6樓牆外尋短！　IG發文：忽然發現不再需要愛情

35歲朴敏英私服美照連發！「白裙透出S曲線」　網：根本少女

5月所得稅申報　會計師提醒三大重點一次看

虎斑貓員工餐廳打飯「懂排隊」　同事：牠很乖很黏人的

大陸電動車廠「致敬」福斯金龜Beetle？網譏：現在要貓龜通吃

尹汝貞確定抵美參加奧斯卡！2兒憂種族歧視：怕她在街上會受傷

維生素A吃多會中毒！驚現「4大急性症狀」要小心　專家曝上限

阿嬤準備愛心「草藥治療」　5孫乖乖喝下...2天內陸續死亡！

國際熱門新聞

摔角正妹6年400場完敗！上億豪宅住成「垃圾屋」

外國女記者在台剖腹產　大讚醫療服務超強

為758元！他賭吞50顆蛋　吃42顆慘死

致敬親王　凱特戴女王傳承的項鍊

她整型失敗淪「鬼面具」　超慘近況曝

奪命瞬間！他慘遭速球砸頭倒地亡

菲立普親王喪禮　英女王獨坐送亡夫

菲利普親王葬禮　靈柩放上靈車

美13歲少年遭警擊斃影片曝！警辯少年持槍

美日聯合聲明提到台灣！　日媒：如美國所願

台灣首次！　高票獲拔河「2026室內錦標賽」舉辦權

長期性霸凌！日14歲女生失蹤38天　雪溶後遺體露出

邊境緊張升高　烏俄互相驅逐外交官

菲利普親王葬禮　英國默哀1分鐘　

更多熱門

相關新聞

美日聯合聲明提到台灣！　日媒：如美國所願

美日聯合聲明提到台灣！　日媒：如美國所願

美國總統拜登今天與日本首相菅義偉在白宮舉行會談後的聯合聲明，明載台灣海峽和平與穩定的重要性。日媒指出，這是美國手段高明，如美國所願。

大阪連5天病例破千　東京累計確診逼近13萬

大阪連5天病例破千　東京累計確診逼近13萬

美日組抗中陣線　聯合聲明重點一次看

美日組抗中陣線　聯合聲明重點一次看

新冠疫苗注射器驚現「異物」！廠商緊急回收

新冠疫苗注射器驚現「異物」！廠商緊急回收

不顧北京！日駐台代表官邸升日國旗

不顧北京！日駐台代表官邸升日國旗

關鍵字：

日本日韓要聞性霸凌霸凌女學生

讀者迴響

熱門新聞

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

辣模25歲買「5棟房」一晚40萬！老司機：唬爛啦

「大眼強颱」舒力基登上巔峰　距離最近時間曝

帶狗「坐2位」遭偷拍　她秀車票獲讚

丟丟妹懷孕胖到93kg！1年瘦成「蟻腰鉛筆腿

74元吃一頓海底撈！節儉媽超省錢點餐法吃飽飽

台北女走下板橋站月台遭輾亡　司機員察看嚇傻

狠離台積電！他「夜市一天爽賺1萬5」豪買8間房

沙塵暴登台！彭啟明：北台灣淪陷

32歲5寶媽生完1年「又懷孕了」！10年6胎沒避孕

台中21歲女騎士台灣大道自撞！噴入水溝中亡

貝童彤婚紗照藏1年曝光❤

獨家／台版《尹食堂》製作人B2洩超狂班底

女模乳房超音波檢測良性　2個月確診罹癌

批餐廳「不接小孩」取消仍收訂金　奧客自打臉

更多

最夯影音

更多
高雄郭姓檢舉魔人「3個月8千件」耗費郵資30萬...民怒：好冤啊

高雄郭姓檢舉魔人「3個月8千件」耗費郵資30萬...民怒：好冤啊
機車行打烊遇民眾電池故障求援　老闆收100元工資對方拒：不合理

機車行打烊遇民眾電池故障求援　老闆收100元工資對方拒：不合理

楊丞琳奪第三再出道！李榮浩甜喊：等你回來　那英《浪姐2》C位…容祖兒笑贏「假想敵Twins」

楊丞琳奪第三再出道！李榮浩甜喊：等你回來　那英《浪姐2》C位…容祖兒笑贏「假想敵Twins」

偷蕉賊被逮「綁鐵桿4小時」喪命　農夫遭判刑3年怨：司法不公平！

偷蕉賊被逮「綁鐵桿4小時」喪命　農夫遭判刑3年怨：司法不公平！

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面