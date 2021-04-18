長期性霸凌！日14歲女學生被同學逼跳河　失蹤38天雪溶後遺體露出

記者張靖榕／綜合外電報導

日本北海道一名14歲的女中學生廣瀨爽彩，長期受到班上多名男女同學性虐待及霸凌，被強迫拍下的裸照還被女同學放到LINE上廣為流傳。霸凌情況持續多年，直到今年2月廣瀨爽彩突然失蹤，逾一個月後部分雪溶，才被人見到她冰凍的遺體原來就埋在一處公園的積雪之下。

綜合日本YAHOO與《週刊文春》報導，廣瀨爽彩今年14歲，在單親的家庭中長大，原是該好好讀書及和朋友開心玩樂的年紀，卻因為長年遭到同學性虐待及霸凌而過得非常不快樂。

廣瀨爽彩自2019年4月進入北海道旭川的一所中學後，人生對她來說很快就變成煉獄。她不但被強迫拍下自己的裸照分享給男同學，照片之後的去處更像「公式」一般，被與男同學一夥的學生流傳了出去，開始在網路上被大家傳閱。

據了解，霸凌爽彩的同學至少有1女2男，共3名同學。當時只有12歲的爽彩在通訊軟體上，被其中一名男同學半拜託半強迫地要求傳送私密部位的裸照和影片，否則就要進一步進行性虐待，年紀還小的她在極度恐懼之下只好照做；然而3人在爽彩的屈服之下更變本加厲，女同學扮演「假面閨密」一面安慰她，一面在通訊軟體LINE上頭散布她的照片，對本人造成更嚴重的傷害。

之後爽彩開始心生自我了斷的想法，並和母親提到過自己不想活了，於是母親到學校向班主任求助至少四次，卻被班主任以各種理由推託搪塞，只說孩子在鬧著玩，並不會做出霸凌的事。

然而隨著事情愈演愈烈，爽彩的母親開始聽見她會關在房門裡不斷說著「對不起」和「好想去死」，她之後不僅在公園被迫脫衣侮辱，還被帶到小學的殘障廁所霸凌。去年6月，爽彩被至少10名霸凌她的同學帶到約4公尺高的河堤旁，由於同學們脅迫她「若不跳下去，就要把照片給更多人看」，於是爽彩便照做，路人見狀立刻報警，爽彩的母親也趕到現場，但在雨天裡那些霸凌爽彩的同學們，只是冰冷冷地站在一旁看著。該起事件當時受到媒體關注，但報導根據校方及其他消息來源的報導，指出爽彩是「自殺未遂」。

之後的狀況仍未見好轉，廣瀨爽彩在今年2月13日傍晚6時出門後，卻再也不見蹤影，當時氣溫是攝氏零下17度。警方接獲爽彩母親報案後，開始在厚積著大雪的路上展開搜索，第二天更出動警犬和直升機，之後親戚與志願者也一起加入大規模搜查；然而在對1萬棟建築比對搜查後，仍然找不到爽彩的身影。

事發19天的3月4日，大規模搜查因為始終一無所獲而擱置，警方請求更多的民眾幫忙留意。直到爽彩失蹤第38天後，3月23日天氣些微回溫，旭川住宅區部分的積雪溶化，堅信女兒還活著的母親接到了旭川警局的一通電話，她的遺體被人在一處公園發現，而且身上僅著輕薄衣物，完全無法禦寒，死因為低溫症。

事件引起日本網友譁然，台灣網友在ptt分享後，許多網友也湧入回應，「好可怕」、「發生在身邊的話絕對會讓那些人好看」、「希望下輩子能有個好的人生」、「學校也太爛了吧」等。

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