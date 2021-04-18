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外國女記者在台剖腹產　驚豔醫療服務「好太多」：謝謝台灣救了我們


記者張靖榕／綜合外電報導

台灣醫療服務水準高，對孕婦、新生兒與家人相對友善，在台居住的哥斯大黎加記者庫貝洛（Maria Jose Cubero），日前接受訪談時分享自己在台灣與哥斯大黎加生產的經驗比較，驚豔台灣醫療系統的優異，除了在服務上更勝哥斯大黎加，就連費用也更為便宜，「我想謝謝台灣救了我們！」

▲▼外國女記者在台灣生小孩　驚嘆醫療服務超強「真的救了我們」。（圖／翻攝自YouTube「不要鬧工作室」/Instagram「mjcubero」）

▲庫貝洛表示在台生活2年，感到很快樂。（圖／翻攝自YouTube「不要鬧工作室」/Instagram「mjcubero」）

YouTube頻「不要鬧工作室」分享了庫貝洛的訪談影片，庫貝洛在影片開始便表示「想謝謝台灣救了我們」。她說自己是因為丈夫是在台灣航空公司擔任機師才認識台灣的，之後丈夫先搬來居住一年，發現台灣是個能照顧家庭的好國家，「所以後來我跟我兒子也決定來台灣，因為我們也想體驗他的經驗。」

▼庫貝洛一家四口在台灣定居。（圖／翻攝自YouTube「不要鬧工作室」/Instagram「mjcubero」）

▲▼外國女記者在台灣生小孩　驚嘆醫療服務超強「真的救了我們」。（圖／翻攝自YouTube「不要鬧工作室」/Instagram「mjcubero」）

▲▼外國女記者在台灣生小孩　驚嘆醫療服務超強「真的救了我們」。（圖／翻攝自YouTube「不要鬧工作室」/Instagram「mjcubero」）

▲▼外國女記者在台灣生小孩　驚嘆醫療服務超強「真的救了我們」。（圖／翻攝自YouTube「不要鬧工作室」/Instagram「mjcubero」）

▲▼外國女記者在台灣生小孩　驚嘆醫療服務超強「真的救了我們」。（圖／翻攝自YouTube「不要鬧工作室」/Instagram「mjcubero」）

庫貝洛說來到台灣後她繼續為哥國的媒體擔任記者工作，2年前便在台灣生下第二胎。她說第一胎是在哥國剖腹產，原本以為是最棒的經驗了，但在台灣體驗第二次剖腹產才發現，「台灣的醫療系統真的比哥國的好太多」，哥國在生產完當天就會讓病人回家，但台灣醫院「至少給我5天好好休養」。

產婦就連在台灣的休養復原速度也更快，庫貝洛說因為醫院會幫忙照顧寶寶，還包辦各項檢查與文件處理，大大減輕外國媽媽的壓力，費用甚至比哥國便宜，「總之這個超強的醫療服務真的救了我們」。她說一家四口已經台灣生活了2年，感到很快樂。

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