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美日峰會聯合聲明「明確提到台灣」　日媒：美國手段高明如其所願

▲▼美國總統拜登與日本首相菅義偉在白宮舉行峰會，會後聯合聲明談及台灣。（圖／路透）

▲美國總統拜登與日本首相菅義偉在白宮舉行會談，會後聯合聲明談及台灣。（圖／路透）

文／中央社記者楊明珠東京17日專電

美國總統拜登今天與日本首相菅義偉在白宮舉行會談後的聯合聲明，明載台灣海峽和平與穩定的重要性。日媒指出，這是美國手段高明，如美國所願。

日本朝日新聞報導，上個月美日外交、國防部長安全保障協議委員會（2加2會談）後的聯合聲明應日方要求，明載「對中國海警法感到憂慮」、「尖閣諸島（釣魚台列嶼）適用美日安保條約」字眼。相對的，美方要求日方同意「台灣海峽和平與穩定的重要性」字句也載入。

拜登（Joe Biden）與菅義偉在舉行雙邊高峰會前夕，美國高官已表示，美日峰會將言及美日2加2會談的聯合聲明，並且說峰會的聯合聲明也可能載入，美日正在做最後協調。美日最近的對話看法一致，結果峰會後聯合聲明就真的明載「台灣」字眼。

報導說，這次在美日政府磋商的背後，扮演主導角色的是美國白宮國安會（NSC）新設的印太事務協調官（Coordinator for the Indo-Pacific）康貝爾（Kurt Campbell），他是前總統歐巴馬時代的亞太助卿。美國政府相關人士透露，上週他秘訪東京，與日本政府進行折衝，研擬美日峰會聯合聲明草案。

▲▼美國總統拜登與日本首相菅義偉在白宮舉行峰會，會後聯合聲明談及台灣。（圖／路透）

▲日媒認為此次聲明，將加大美國未來要求日本「同調」的依據。（圖／路透）

對美國而言，這次美日領袖能確認「台灣海峽和平與穩定的重要性」意義相當大。拜登政府的對中戰略當中，最重視與同盟國的合作，針對台灣海峽問題，美國這次是拿到了逼日本進一步與美國同調的依據。

報導說，中國在台灣周邊的軍事活動趨於活絡，讓美國倍感憂慮。美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）曾警告指出，中國今後6年內侵略台灣的危險性極高。「台海有事」（有緊急狀況）的話，美方必須有日本自衛隊的軍事協助，因此美方認為，現階段美軍與日本自衛隊之間有必要想定「台海有事」的狀況，進行實際演習。

此外，美國為了研擬涵蓋台灣問題的對中戰略，正研議在亞太地區部署中程彈道飛彈計畫，期待日方接受此計畫的聲浪強。假如部署在日本列島的話，中日關係勢必極度惡化，萬一情況危急的話，日本也將成為中國攻擊的對象。

拜登政府的對中戰略與民主、人權的價值觀有很大關連。拜登今天在與菅義偉的聯合記者會上強調，美日兩國是強力民主國家，要守護人權、法治等共同價值。拜登認為即使21世紀，也要證明民主國家與專制國家競爭後，民主國家能獲勝。

報導說，美中關係對立，拜登的「民主國家VS.專制國家」的對立結構鮮明。

美日聯合聲明明載「美日對於香港及新疆維吾爾自治區的人權狀況同樣深感憂慮」，這是美方希望日本能同意的觀點。美國、加拿大、歐盟等因中國新疆人權問題制裁中國官員，七大工業國集團（G7）中，僅日本未採取行動，被歐美國家認為日本對人權問題的應對態度消極。今後，美方可能更進一步要求日本應採取積極行動。

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