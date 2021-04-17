為了贏758元！他打賭「連吞50顆雞蛋」　吃到第42顆倒地送命

▲印度一名男子和朋友打賭，稱自己可以連吞50顆雞蛋，未料因此送命。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者吳美依／綜合外電報導

印度北方邦42歲男子亞達（Subhash Yada）與友人發生口角，為了解決爭端，竟與朋友打賭連續吃掉50顆雞蛋，如果達成目標，就可贏得2000元盧比（大約新台幣758元）。但是，他正吃到第42顆時，竟突然失去意識，昏迷倒地，儘管立刻送醫急救，卻仍不治身亡。

這起案例發生於2019年，但最近再度引發網友熱議。《印亞新聞社》報導，醫師當時研判，亞達死於暴飲暴食，但家屬不願評論。

根據醫學知識網站Medizzy，許多專家推測，亞達吃下多顆雞蛋，也大量攝入膽固醇含量很高的蛋黃，可能因此導致消化系統混亂，呼吸和心臟功能受損。過去就有研究發現，每天食用雞蛋可能導致死亡風險增加，雖然有待進一步研究證實，但蛋黃被認為是重要影響因素。

美國費恩伯格醫學院（Northwestern University Feinberg School of Medicine）研究指出，膽固醇攝入可能影響心血管健康。浙江大學教授張義谷（Yigu Zhang，音譯）也建議，可以食用蛋白或其他替代性蛋白質來源，取代整顆雞蛋，促進心血管健康。

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