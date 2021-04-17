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64年首見！阿拉斯加冰川移動加速100倍　每天前進27公尺

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國阿拉斯加州「穆爾卓冰川」（Muldrow Glacier）是全世界知名冰川之一，但近期出現罕見的快速移動，從過去一天不到1英尺（約30公分），變成每日最多移動90英尺（約27公尺），幾乎是過去的100倍之多。科學家指出，這是相隔64年出現的首次快速移動，上一次發生的時間點為1956年至1957年間。

綜合紐約時報、nbc16等報導，穆爾卓冰川位在「德納利國家公園」北側，源於北美最高峰「德納利山」東側的哈珀冰川大冰瀑（Great Icefall）。依據一般情況，冰川快速移動現象只會持續數月，大多發生在偏遠地區的冰川，且通常是專家比對衛星影像等資料才知曉。

▼阿拉斯加州「穆爾卓冰川」（Muldrow Glacier）厚約457公尺、寬約2.4公里，長約62.7公里。

Embed from Getty Images

不過，K2航空公司飛行員克里斯帕姆（Chris Palm）早在今年3月初就發現，穆爾卓冰川出現大量新裂縫，且冰川兩側石堆也出現變化，「看起來全被撕裂」，就利用手機拍下多張照片。

這一系列照片隨即引來研究人員的注意，在比對照片及衛星數據之後，證實穆爾卓冰川移動速度出現極大變化，自過往的每日不到1英尺（約30公分），變成每日最多移動90英尺（約27公尺），其產生的壓力與張力讓冰川斷裂變形。

「整個冰川都碎裂了」，地質學家查德赫爾慈（Chad Hults）透露，他3月底搭乘直升機前往冰川安裝測量儀器時，碎裂情況就連直升機都難以降落，即便耳邊傳來巨大的引擎聲，但仍能聽到冰塊滑落碎裂的巨大撞擊聲響。

事實上，在全世界冰川中，僅有其中1%會發生快速移動現象，單一冰川發生此現象的時間可能相隔數十年之久。由於情況相對罕見，科學家如今仍無法對此進行足夠研究來徹底瞭解發生原因，或氣候變遷影響的程度有多大。

目前已知穆爾卓冰川上一次發生快速移動，是在1956年至1957年間，當時向前推移約6.5公里。

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