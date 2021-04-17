菲利普親王欽定靈車曝光！親自設計籌備18年　1細節藏「軍人情懷」

▲菲利普親王親自設計的靈車曝光。（圖／翻攝自推特／@RoyalFamily）
記者葉睿涵／綜合報導
菲利普親王的葬禮將在英國時間4月17日下午，於溫莎城堡附近的聖喬治教堂舉行。隨著葬禮越來越近，許多細節也隨之被公開。據悉，葬禮將遵從菲利普親王遺願，使用一台經特別改造過的Land Rover來承載其靈柩，完成親王的最後旅程。有趣的是，這台Land Rover還是親王親自參與設計、改造而成的。
綜合BBC等英國媒體報導，菲利普親王生前曾告訴女王，他希望自己的喪禮一切從簡，「就把我放進Land Rover（荒原路華）的後車廂，一路送我到溫莎城堡就好」，因此王室打算遵照其遺願舉辦葬禮，使用菲利普親王親自設計的Land Rover，將他的靈柩從溫莎城堡大門送到聖喬治教堂。
His Royal Highness helped design the Land Rover which will carry his coffin.— The Royal Family (@RoyalFamily) April 16, 2021
The vehicle will be driven by soldiers from the Royal Electrical and Mechanical Engineers of which The Duke was Colonel-in-Chief. pic.twitter.com/YDVgbBF29X
如今，這台在葬禮上「責任重大」的Land Rover，也被英媒曝光了其「身世」。據白金漢宮發言人與高級官員說法，菲利普親王對設計很感興趣，所以他在2003年開始，便與Land Rover合作，以Defender TD5 130為基礎，親自參與了靈車的設計。
曾在二戰時期於皇家海軍服役的親王，將車身的顏色從「伯利茲綠」，改為軍車常用的的深青銅綠色，暗藏其軍人情懷，並按照棺木的規格改造車身的後車廂，包括安裝銀色金屬銷與橡膠握柄，以防止棺木在靈車移動時晃動。
報導稱，這輛由菲利普親王親自督工打造的Land Rover，最後一次進行調整是在2019年，因此靈車很大程度地保留了他的設計構想。從被曝光的照片看來，這座未懸掛車牌的靈車只有一個單人座，輪殼與車身同為綠色，而前謢柵則是黑色的。
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