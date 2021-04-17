菲利普親王欽定靈車曝光！親自設計籌備18年　1細節藏「軍人情懷」

▲菲利普親王親自設計的靈車曝光。（圖／翻攝自推特／@RoyalFamily）

記者葉睿涵／綜合報導

菲利普親王的葬禮將在英國時間4月17日下午，於溫莎城堡附近的聖喬治教堂舉行。隨著葬禮越來越近，許多細節也隨之被公開。據悉，葬禮將遵從菲利普親王遺願，使用一台經特別改造過的Land Rover來承載其靈柩，完成親王的最後旅程。有趣的是，這台Land Rover還是親王親自參與設計、改造而成的。

綜合BBC等英國媒體報導，菲利普親王生前曾告訴女王，他希望自己的喪禮一切從簡，「就把我放進Land Rover（荒原路華）的後車廂，一路送我到溫莎城堡就好」，因此王室打算遵照其遺願舉辦葬禮，使用菲利普親王親自設計的Land Rover，將他的靈柩從溫莎城堡大門送到聖喬治教堂。

His Royal Highness helped design the Land Rover which will carry his coffin.



The vehicle will be driven by soldiers from the Royal Electrical and Mechanical Engineers of which The Duke was Colonel-in-Chief. pic.twitter.com/YDVgbBF29X — The Royal Family (@RoyalFamily) April 16, 2021

如今，這台在葬禮上「責任重大」的Land Rover，也被英媒曝光了其「身世」。據白金漢宮發言人與高級官員說法，菲利普親王對設計很感興趣，所以他在2003年開始，便與Land Rover合作，以Defender TD5 130為基礎，親自參與了靈車的設計。

曾在二戰時期於皇家海軍服役的親王，將車身的顏色從「伯利茲綠」，改為軍車常用的的深青銅綠色，暗藏其軍人情懷，並按照棺木的規格改造車身的後車廂，包括安裝銀色金屬銷與橡膠握柄，以防止棺木在靈車移動時晃動。

報導稱，這輛由菲利普親王親自督工打造的Land Rover，最後一次進行調整是在2019年，因此靈車很大程度地保留了他的設計構想。從被曝光的照片看來，這座未懸掛車牌的靈車只有一個單人座，輪殼與車身同為綠色，而前謢柵則是黑色的。

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